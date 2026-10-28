В Испании утром 28 октября произошла крупная железнодорожная катастрофа. В провинции Толедо столкнулись два скоростных пассажирских поезда компаний Renfe и Iryo. По последним сообщениям испанских СМИ, число погибших достигло 64 человек.

Поезд AVE национального железнодорожного оператора Renfe врезался в остановившийся состав частной компании Iryo в районе города Урда. Скорость в момент столкновения, как утверждается, превышала 100 км/ч.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS со ссылкой на испанские СМИ и официальные источники, власти опасаются, что число погибших может увеличиться. В двух поездах, по предварительным данным, находились более 500 пассажиров.

Вагоны сошли с рельсов и упали с насыпи

Катастрофа произошла утром 28 октября на высокоскоростной железнодорожной линии между Мадридом и Андалусией, в районе населённых пунктов Лос-Йебенес и Урда, к югу от испанской столицы, в провинции Толедо.

По первоначальным сообщениям, авария произошла около восьми часов утра по местному времени.

Представитель Министерства транспорта Испании рассказал газете El País, что, согласно первым данным, один из поездов сзади врезался в другой состав, который в тот момент стоял на путях.

Удар оказался настолько сильным, что несколько вагонов сошли с рельсов. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что два вагона упали с железнодорожной насыпи.

На место катастрофы прибыли пожарные, спасатели, медицинские бригады и другие экстренные службы.

Что могло стать причиной трагедии

По информации NOS, источники в государственных структурах Испании допускают, что причиной аварии могла стать человеческая ошибка.

На высокоскоростной железнодорожной линии используется автоматизированная система сигнализации, которая должна обеспечивать безопасное движение составов.

Предположительно, в работе этой системы произошёл сбой.

По одной из предварительных версий, во время неисправности сотрудник железной дороги разрешил возобновить движение поездов, после чего произошло столкновение.

Однако официального заключения о причинах катастрофы пока нет. Следователям предстоит установить, действительно ли произошёл технический сбой, какие действия предпринимались персоналом и почему два состава оказались в опасной близости друг от друга.

«Примерно через 40 минут после отправления произошёл сильный удар»

Испанская газета El País поговорила с одним из пассажиров, находившимся в задних вагонах одного из поездов.

По его словам, примерно через 40 минут после отправления он почувствовал сильный удар.

В общей сложности в двух составах, согласно сообщениям испанских СМИ, находились более 500 человек.

По последним приведённым в сообщениях данным, погибли не менее 46 человек. Многие пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

Спасательные работы продолжаются, поэтому число жертв может возрасти.

Больница Толедо отменила плановые операции

После катастрофы экстренные службы развернули масштабную спасательную операцию.

Для помощи пострадавшим были мобилизованы медицинские бригады и спасатели.

Университетская больница Толедо отменила запланированные хирургические операции, чтобы подготовить операционные для приёма раненых.

Власти автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча задействовали механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации.

Одновременно продолжается установление личностей погибших и выяснение судьбы пассажиров, находившихся в пострадавших вагонах.

«Меня отбросило на четыре или пять кресел вперёд»

Испанская радиостанция Onda Cero собрала свидетельства пассажиров, которым удалось пережить столкновение.

Один из мужчин, ехавший из Мадрида, рассказал, что примерно за пять минут до столкновения поезд, в котором он находился, остановился.

Вскоре после этого пассажиры почувствовали мощнейший удар.

«Я не знаю, как такое вообще могло произойти. Это был огромный, невероятно сильный удар. Я сидел со стороны прохода, и меня отбросило на четыре или пять кресел вперёд. В нашем вагоне лежали мёртвые люди», — рассказал мужчина.

По его словам, на пассажира, находившегося в двух рядах впереди, обрушился большой металлический предмет.

Выбраться из повреждённого вагона удалось не сразу.

«В конце концов мы смогли открыть дверь и выйти», — вспоминает очевидец.

Он также сообщил, что видел людей с переломанными ногами.

Чемоданы летали по вагону, люди кричали

Другая пассажирка рассказала, что во время столкновения упала на пол.

Вокруг раздавались крики, а чемоданы и другие вещи разлетались по вагону от силы удара.

Женщина сумела выбраться наружу через разбитое окно.

Свидетельства выживших позволяют представить, насколько тяжёлыми были последствия столкновения внутри пассажирских вагонов.

Рельс пробил вагон насквозь

На опубликованных фотографиях с места катастрофы обнаружилась особенно тревожная деталь. Из одного из повреждённых вагонов торчит массивный металлический элемент. Как выяснилось, это фрагмент железнодорожного рельса, который при столкновении пробил конструкцию вагона.

Снимки свидетельствуют о масштабных разрушениях, однако точные обстоятельства того, каким образом рельс оказался внутри вагона, ещё предстоит установить специалистам.

Движение между Мадридом и Андалусией остановлено

После столкновения железнодорожное сообщение на пострадавшем участке высокоскоростной магистрали было приостановлено.

Ограничения затронули движение между Мадридом, Сьюдад-Реалем и Андалусией, включая направление на Севилью.

Испанский оператор железнодорожной инфраструктуры Adif сообщил об остановке движения, а компания Renfe предусмотрела возможность бесплатного изменения или аннулирования билетов на затронутые рейсы.

Для родственников пассажиров Renfe открыла специальную информационную телефонную линию — 900 10 10 20.

На мадридском вокзале Аточа также организуют отдельное помещение для близких людей, которые могли находиться в пострадавших поездах.

Премьер-министр Испании выразил соболезнования

Премьер-министр Испании Педро Санчес отреагировал на трагедию в социальной сети X.

Он заявил, что потрясён произошедшим, и выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим.

После сообщений о многочисленных жертвах испанские власти отменили ряд запланированных политических мероприятий.

Министр транспорта Оскар Пуэнте направился в центр управления железнодорожным движением на мадридском вокзале Аточа.

Третья крупная железнодорожная катастрофа за год

Как отмечает NOS, это уже третья серьёзная железнодорожная авария в Испании с начала 2026 года.

В январе в стране с интервалом всего в три дня произошли две крупные катастрофы.

Первая случилась неподалёку от Кордовы. Скоростной поезд сошёл с рельсов, оказался на соседнем пути и столкнулся с другим высокоскоростным составом. Тогда погибли более 40 человек.

Спустя три дня возле Барселоны региональный пассажирский поезд столкнулся с обломками стены, обрушившейся рядом с железнодорожными путями. В результате погиб машинист.

Новая трагедия в провинции Толедо вновь привлекла внимание к безопасности железнодорожного сообщения в Испании, особенно на скоростных магистралях.

На момент публикации спасательные работы продолжаются. Данные о погибших и раненых остаются предварительными, а причины столкновения предстоит установить в ходе расследования.