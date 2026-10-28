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В Латвии с 28 октября меняются правила для полицейских: теперь под контроль попадёт даже их личная жизнь 0 440

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бюро внутренней безопасности (БВБ) будет расследовать все преступления, совершённые сотрудниками муниципальной полиции
ФОТО: BB.LV/AI

С 28 октября в Латвии вступают в силу изменения, которые существенно расширяют полномочия Бюро внутренней безопасности (БВБ). Теперь ведомство будет расследовать все преступления, совершённые сотрудниками муниципальной полиции, независимо от того, произошли они во время исполнения служебных обязанностей или в свободное от работы время.

Как сообщает Бюро внутренней безопасности Латвии, новые правила предусмотрены поправками к Уголовно-процессуальному закону, вступившими в силу 28 октября.

Что изменилось с 28 октября

До сих пор полномочия Бюро внутренней безопасности в отношении сотрудников муниципальной полиции были ограничены.

Ведомство занималось расследованием преступлений, связанных с применением насилия, если они были совершены муниципальными полицейскими при исполнении служебных обязанностей.

Теперь ситуация меняется принципиально.

БВБ получает полномочия расследовать любые преступления сотрудников муниципальной полиции — как служебные, так и совершённые вне работы.

Это означает, что для определения подследственности больше не будет иметь значения, находился ли полицейский на дежурстве в момент предполагаемого преступления.

Почему решили изменить систему

В Бюро внутренней безопасности объясняют, что прежняя система расследований была раздробленной.

В зависимости от обстоятельств дела расследование преступлений сотрудников муниципальной полиции могло относиться к компетенции разных правоохранительных учреждений.

Теперь за такие дела будет отвечать один орган — БВБ.

По мнению ведомства, это позволит обеспечить единообразную практику досудебного расследования и устранить прежнюю неопределённость в распределении полномочий.

Что будет с уже начатыми уголовными делами

Изменения не означают, что все уголовные дела, которые уже находятся в производстве других правоохранительных органов, будут переданы Бюро внутренней безопасности.

В БВБ уточнили, что расследования, начатые до 28 октября, останутся в ведении тех учреждений, которые ими занимались.

Эти органы продолжат работу по соответствующим уголовным процессам вплоть до их завершения.

Таким образом, новые правила будут применяться при определении подследственности дел после вступления поправок в силу.

Расширение полномочий БВБ направлено на создание единого механизма расследования преступлений сотрудников муниципальной полиции по всей Латвии.

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#Латвия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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