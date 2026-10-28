Скандал вокруг предоставления латвийского гражданства семье Вишванат получил неожиданное продолжение. Выяснилось, что связанные с этой семьей предприниматели рекламировали получение видов на жительство в Латвии за инвестиции от 50 тысяч евро в проект элитного пансионата для пожилых людей, который фактически не работает. Законность такой деятельности теперь проверят миграционные и правоохранительные органы, сообщает LSM.

В центре истории оказалась Нина Линде, директор ООО «Латвийский институт экономики», а также руководитель компании Lights Medical Джеральд Хопштедтер.

Через несколько интернет-сайтов потенциальным инвесторам предлагали вложить не менее 50 тысяч евро в строительство реабилитационного и оздоровительного комплекса для пожилых людей в Спуньциемсе Марупского края.

Взамен компания обещала содействие в получении латвийского вида на жительство, который позволил бы инвесторам пользоваться преимуществами пребывания в Европейском союзе и Шенгенской зоне.

Услуга рекламировалась как получение «золотой визы».

Однако журналисты выяснили, что заявленный пансионат до сих пор не функционирует.

Элитный пансионат со спа-зоной, которого пока нет

Согласно рекламным материалам Lights Medical, в Спуньциемсе должен появиться современный комплекс для пожилых людей на 110 комнат и 136 мест. Проект предусматривает не только проживание, но и реабилитационные, оздоровительные услуги, а также спа-зону.

На сайте компании говорится, что объект расположен в Марупском крае, однако точный адрес не приводится.

По информации Марупской краевой думы, компания действительно владеет зданием, приобретенным в 2022 году. При этом никакой деятельности на объекте сейчас не ведется.

Несмотря на это, потенциальным клиентам продолжают предлагать инвестиции в проект как основание для оформления латвийского вида на жительство. За минимальный взнос в 50 тысяч евро рекламируется помощь с документами. Предусмотрены и более крупные инвестиции, за которые обещают дополнительные преимущества.

Несколько сайтов ведут к одним и тем же людям

Как установили журналисты, предложения получить латвийский вид на жительство через инвестиции в пансионат размещались не на одном, а на четырех интернет-ресурсах. Все они связаны с Ниной Линде, Джеральдом Хопштедтером, «Латвийским институтом экономики» или адресом Латвийской академии наук.

В этой истории фигурирует также акционерное общество AS Lights Medical. Согласно данным Lursoft, председателем правления компании является Хопштедтер, а должность заместителя председателя занимает Канан Вишванат — гражданин Индии, несколько лет назад получивший латвийское гражданство на основании специального закона. Он также является мужем Дивьи Вишванат, чье гражданство ранее оказалось в центре публичного скандала.

Получить комментарии от представителей компаний журналистам не удалось. Указанный компанией телефонный номер недоступен, а связаться с Ниной Линде с 26 октября не получилось.

МВД проверит, был ли бизнес реальным

После появления информации о продаже так называемых золотых виз министр внутренних дел поручил Управлению по делам гражданства и миграции проверить деятельность связанных с проектом лиц.

Главный вопрос заключается в том, действительно ли инвестиции предназначались для развития реального бизнеса или проект использовался для создания формальных оснований для получения видов на жительство.

К изучению обстоятельств подключатся также Служба финансовой разведки и другие правоохранительные органы.

Пока речь идет о проверке законности деятельности. Сам факт рекламы вида на жительство в обмен на инвестиции не доказывает нарушения закона, а выводы о возможных злоупотреблениях должны сделать компетентные учреждения.

Как история связана со скандалом вокруг гражданства Вишванат

Первоначально внимание общественности к семье Вишванат было связано с предоставлением, а затем отменой латвийского гражданства Дивье Вишванат. Вопросы возникли относительно ее научной деятельности и образования, а также возможных репутационных последствий для Латвийской академии наук.

Теперь расследование получило новое направление.

Через компанию AS Lights Medical обнаружилась связь с Кананом Вишванатом, а через другие структуры и интернет-сайты — с Ниной Линде, «Латвийским институтом экономики» и адресом Академии наук.

Таким образом, история, начавшаяся с вопросов о предоставлении гражданства, привела к проверке схемы привлечения иностранных инвесторов с обещанием помочь получить латвийский вид на жительство.

Правоохранительным органам предстоит выяснить, стоял ли за этими предложениями действующий инвестиционный проект и соответствовало ли оформление документов требованиям законодательства.