В октябре Государственная полиция Латвии задержала 11 человек, подозреваемых в сотрудничестве с кибермошенниками. Среди них оказались несовершеннолетние, молодые люди и 67-летний мужчина, перевозивший деньги в том числе за границу. В одном из расследуемых эпизодов супруги лишились 67 690 евро, поверив людям, которые представлялись сотрудниками банка и полиции.

Мошенники наняли пенсионера для перевозки денег

Одно из расследований связано с поддельной инвестиционной рекламой, распространявшейся в социальных сетях летом 2026 года.

В июле жители Латвии начали вкладывать деньги в мошенническую инвестиционную платформу после просмотра видеороликов и фотографий, созданных с помощью искусственного интеллекта. На них государственные должностные лица якобы рекомендовали выгодные инвестиции.

Для получения денег от пострадавших организованная преступная группа привлекла курьера. Мужчина забирал наличные и перевозил их по адресам, которые сообщали организаторы. Некоторые поездки проходили за пределами Латвии.

14 октября сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями задержали подозреваемого — мужчину 1959 года рождения.

Выяснилось, что ему предложили работу якобы в иностранной компании. Со своим работодателем он ни разу не встречался: все общение происходило дистанционно через телефон и приложения для обмена сообщениями.

Фактически его обязанности заключались в получении и перевозке чужих наличных денег.

В течение октября сотрудники того же управления задержали еще четырех человек, подозреваемых в деятельности в качестве так называемых денежных мулов — посредников, через которых преступники переводят или обналичивают похищенные средства.

Супруги отправили через посылочные автоматы 67 690 евро и три банковские карты

Еще одно расследование началось после обращения в полицию мужчины 1976 года рождения и его супруги. С 12 по 14 октября телефонные мошенники выманили у них в общей сложности 67 690 евро и три банковские карты.

Преступники звонили потерпевшим несколько раз. Сначала они представлялись сотрудниками банка, затем — полицейскими. Звонившие утверждали, что на банковских счетах супругов якобы происходят подозрительные операции, а неизвестные пытаются оформить кредит на их имя.

Чтобы «защитить» сбережения, потерпевшим предложили передать деньги и банковские карты полиции.

Поверив этой истории, супруги отправили свои карты через посылочные автоматы. Затем они сняли со счетов наличные и отправили их тем же способом.

В ходе расследования полиция установила людей, которые, предположительно, участвовали в получении похищенных средств. В Риге и Олайне задержали четырех подозреваемых — 2009, 2007, 1997 и 1994 годов рождения.

По информации полиции, организаторы схемы вербовали денежных мулов через Telegram.

Во время обыска у одного из задержанных обнаружили 2900 евро. Следователи предполагают, что эти деньги принадлежат одному из потерпевших.

Молодой человек пришел за деньгами к потерпевшей

Еще одного подозреваемого сотрудники Рижского Пардаугавского управления задержали 26 октября в рамках отдельного уголовного процесса.

Молодой человек 2002 года рождения пришел к женщине, чтобы забрать деньги, которые у нее выманили мошенники. Его задержали в связи с предполагаемым участием в преступной схеме.

Пенсионерку убедили «задекларировать» 2300 евро

В другом случае жертвой мошенников стала женщина 1957 года рождения.

В конце сентября ей позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками банка и Государственной полиции. Они сообщили, что женщина якобы обязана задекларировать свои наличные деньги. Для этого ей предложили положить сбережения в конверт и передать специальному курьеру.

23 сентября потерпевшая выполнила указания и отдала неизвестному 2300 евро.

21 октября сотрудники Рижского Восточного управления задержали подозреваемого в получении денег — молодого человека 2008 года рождения.

Таким образом, в расследуемых эпизодах фигурируют как взрослые посредники, так и подростки, которых преступные группы привлекают к получению и перевозке похищенных средств.

За работу «денежным мулом» грозит до 12 лет тюрьмы

Государственная полиция предупреждает: предложения заработать на получении, перевозке или передаче чужих денег могут быть связаны с легализацией преступных доходов.

Особенно опасны ситуации, когда предполагаемый работодатель не раскрывает свою личность, общается исключительно через мессенджеры и просит выполнять финансовые операции без понятного законного основания.

Участие в подобных схемах может повлечь серьезную уголовную ответственность, даже если человек выполняет лишь роль курьера.

За мошенничество в крупном размере или в составе организованной группы предусмотрено лишение свободы на срок от двух до десяти лет, с конфискацией имущества или без нее.

За легализацию преступно полученных средств в крупном размере или организованной группой наказание еще строже — от трех до 12 лет лишения свободы, также с возможной конфискацией имущества.

Как не стать жертвой или соучастником мошенников

Полиция призывает жителей с осторожностью относиться к неожиданным звонкам от людей, представляющихся сотрудниками банков или правоохранительных органов.

Особенно важно помнить, что требования отправить наличные или банковские карты через посылочные автоматы, передать их курьеру либо «задекларировать» деньги таким способом являются признаками мошенничества.

Не менее осторожно следует относиться к предложениям легкого заработка в Telegram и других мессенджерах, если работа связана с передачей чужих денег.

В полиции рекомендуют проверять информацию через официальные каналы и знакомиться с распространенными мошенническими схемами на сайте ведомства.

Расследования в отношении задержанных продолжаются. Государственная полиция напоминает, что все подозреваемые считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в установленном законом порядке.