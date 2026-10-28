На улице Бикерниеку в Риге велосипедист попал в аварию с троллейбусом 14-го маршрута после неожиданного поворота налево. Молодой человек признал свою ошибку и рассказал об ироничном совпадении: именно в день происшествия он впервые решил ехать без наушников, чтобы лучше слышать транспорт.

Необычная авария произошла на улице Бикерниеку, возле перекрестка с улицей Виля Гелбес. Велосипедист и троллейбус 14-го маршрута двигались в одном направлении, когда молодой человек внезапно решил повернуть налево, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Он не заметил приближающийся общественный транспорт и оказался на его пути. После столкновения погнутый велосипед застрял под колесом троллейбуса.

Особую иронию ситуации придавала предупреждающая наклейка на общественном транспорте с надписью «Не обгоняй, опасно!». На ней изображены как раз велосипедист и троллейбус — участники произошедшей аварии.

Правда, в данном случае причиной столкновения стал не обгон, а неожиданный поворот велосипедиста.

Впервые поехал без наушников — и попал в аварию

После происшествия молодой человек признал, что сам допустил ошибку. По его словам, он не услышал приближающийся троллейбус и начал поворачивать, не убедившись в безопасности маневра.

При этом велосипедист рассказал о совпадении, которое сделало случившееся особенно досадным. Обычно он передвигался по Риге в наушниках и слушал музыку. Однако именно в это утро решил отказаться от привычки, чтобы лучше слышать окружающий транспорт.

Несмотря на такую предосторожность, избежать столкновения не удалось. К счастью, сам велосипедист не пострадал, хотя его транспортное средство оказалось серьезно повреждено.

«Велосипед не выжил, но со мной самим все в порядке», — с иронией прокомментировал он последствия аварии.

Что говорят в Rīgas satiksme

В муниципальном транспортном предприятии Rīgas satiksme подтвердили версию произошедшего, изложенную велосипедистом. По информации компании, троллейбус в результате столкновения повреждений не получил.

Молодому человеку после происшествия вернули его погнутый велосипед. Авария обошлась без травм, однако стала напоминанием о том, что даже поездка без наушников не заменяет необходимости проверять дорожную обстановку перед поворотом.