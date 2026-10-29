В Латвии за сексуальное насилие над животными будут наказывать лишением свободы на срок до пяти лет.

Сейм Латвии в четверг, 29 октября, в окончательном чтении принял поправки к Уголовному закону, предусматривающие отдельную уголовную ответственность за сексуальную эксплуатацию животных.

Поправки предусматривают дополнение Уголовного закона новой статьёй «Сексуальная эксплуатация животных», устанавливающей ответственность за действия сексуального характера, связанные с физическим контактом с животным.

За такие действия будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет, краткосрочного лишения свободы, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа.

Одновременно предусмотрена возможность лишения права содержать животных определённых видов или любых видов на срок до пяти лет.

Если преступление совершено группой лиц, максимальный срок лишения свободы может составить пять лет.

Почему понадобились изменения в законодательстве?

Авторы поправок поясняют, что действующий Уголовный закон предусматривает ответственность за жестокое обращение с животным, повлёкшее его увечье или гибель, а также за истязание животного.

Однако сексуальная эксплуатация животных не всегда приводит к таким последствиям. Поэтому действующие нормы уголовного законодательства не во всех случаях позволяют привлечь виновных к ответственности.

Разработчики поправок подчёркивают, что использование животных для удовлетворения сексуальных потребностей противоречит принципам защиты животных, а государство обязано обеспечить эффективное реагирование на подобные действия.

Именно поэтому новый состав преступления сформулирован таким образом, что уголовная ответственность не зависит от наступления вредных последствий.

Другими словами, для привлечения к ответственности не потребуется доказывать, что животное получило травмы или погибло.

Что стало причиной принятия поправок?

Изменения в законодательстве были разработаны с учётом информации о недавно выявленном случае сексуальной эксплуатации животных.

Кроме того, с призывом установить уголовную ответственность за подобные действия выступило Латвийское общество ветеринарных врачей.

Принятые поправки должны устранить существующий пробел в законодательстве и обеспечить возможность уголовного преследования за сексуальную эксплуатацию животных независимо от того, был ли причинён доказанный физический вред.