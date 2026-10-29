В Лиепае пожар уничтожил гараж, в котором местный житель Айгарс хранил множество вещей, собиравшихся на протяжении многих лет. Причиной возгорания стало выпавшее из печи полено. Спасателям потребовалось почти четыре часа, чтобы справиться с огнем и не допустить его распространения на расположенный рядом жилой дом.

Черный дым и неприятный запах встревожили жителей

Пожар произошел в районе Лаума в Лиепае. Над одной из хозяйственных построек поднялись густые клубы черного дыма, которые были заметны издалека, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Внимание местных жителей привлек не только масштаб задымления, но и сильный неприятный запах, распространявшийся по окрестностям.

Как выяснилось, загорелся гараж площадью 56 квадратных метров, принадлежавший местному жителю Айгарсу. По словам хозяина, причиной пожара стало полено, выпавшее из печи.

Когда началось возгорание, мужчина вывел семью в безопасное место и стал ждать прибытия пожарных.

Пожарным пришлось разбирать завалы вещей

Тушение оказалось непростым. Гараж был плотно заставлен различными предметами, которые Айгарс собирал годами. Из-за большого количества вещей спасателям было сложнее добраться до очагов горения и полностью ликвидировать пожар.

Работы продолжались почти четыре часа.

Особое внимание пожарные уделили защите жилого дома, находившегося всего в нескольких метрах от горящей постройки. Распространение огня удалось остановить, и дом не пострадал. Однако сам гараж получил серьезные повреждения, а значительная часть находившегося внутри имущества сгорела.

«У каждой кучи свое назначение»

Через несколько дней после происшествия журналисты вновь приехали к Айгарсу. Мужчина продолжал разбирать последствия пожара. Его одежда и лицо были перепачканы сажей, а вокруг лежали груды обгоревших досок и других вещей.

При этом сам хозяин не считает, что хранение большого количества предметов представляет собой проблему. По его словам, имущество не лежит без дела: одни вещи он продает, другие использует в хозяйстве. Запасы постоянно обновляются, а у каждой кучи есть свое место и предназначение.

Однако соседи оценивают ситуацию иначе.

Соседи годами жалуются на захламленный двор

Местные жители рассказывают, что территория Айгарса уже давно заставлена различными вещами. Хотя все имущество находится в пределах частного участка, соседям не нравится внешний вид двора.

Один из них признался журналистам, что не понимает, зачем хозяину нужно такое количество предметов.

«Мне этот бизнес непонятен», — сказал сосед.

После пожара некоторые жители района даже предположили, что теперь количество накопленного имущества хотя бы уменьшится.

Сам Айгарс, впрочем, не собирается отказываться от всего, что ему удалось сохранить.

Хозяин обещает навести порядок в течение года

После происшествия Айгарс признал, что территорию необходимо привести в порядок. Мужчина пообещал постараться сделать это в течение ближайшего года.

Но сначала ему предстоит решить более срочную проблему — восстановить крышу поврежденной хозяйственной постройки. Это необходимо, чтобы защитить от осадков уцелевшие материалы, которые еще можно использовать в качестве топлива.

Таким образом, хотя пожар уничтожил часть многолетних запасов Айгарса, полностью расставаться с оставшимся имуществом он не намерен.

Происшествие также напоминает об опасности хранения большого количества горючих материалов рядом с отопительными приборами: в данном случае одного выпавшего из печи полена оказалось достаточно, чтобы начался пожар, на тушение которого ушло несколько часов.