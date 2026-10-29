В среду утром на улице Дарзциема в Риге произошла серьезная авария с участием четырех автомобилей. Внедорожник Lexus сначала столкнулся с попутной машиной, затем пересек разделительную зеленую зону и выехал на встречную полосу, где задел еще два автомобиля. 65-летний водитель Lexus погиб, несмотря на усилия медиков.

Камеры зафиксировали столкновение четырех автомобилей

Авария произошла около 7:30 утра, когда на улице Дарзциема уже было оживленное движение, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как внедорожник Lexus сначала врезался в заднюю часть автомобиля Cupra. После этого машина пересекла зеленую разделительную полосу и оказалась на встречной стороне дороги. Там Lexus последовательно столкнулся с двумя автомобилями — KIA и Volvo, повредив их боковые части.

Внедорожник в итоге остановился на зеленой зоне. Его передняя часть была сильно разбита. При этом у Cupra, получившей первый удар, повреждения оказались сравнительно небольшими.

Из-за масштабов происшествия оперативным службам пришлось полностью перекрыть участок улицы Дарзциема. Водители были вынуждены искать объездные маршруты.

«Если бы произошло лобовое столкновение, не знаю, чем бы все закончилось»

Один из участников аварии, водитель KIA по имени Арнис, рассказал журналистам, что заметил приближающийся Lexus и попытался избежать прямого удара.

Мужчина успел сместить свой автомобиль максимально вправо.

«Я максимально прижался к правой стороне проезжей части, и это меня спасло. Если бы произошло лобовое столкновение, не знаю, чем бы все закончилось…» — вспоминает Арнис.

После столкновения он сразу вышел из машины и вызвал скорую помощь.

«Жалко человека, очень жалко…» — добавил водитель.

Благодаря его действиям столкновение с KIA не стало лобовым.

Водителя Lexus пытались реанимировать

Когда медики добрались до внедорожника, находившийся за рулем мужчина был без сознания. На место вызвали специализированную врачебную бригаду. Медики проводили реанимационные мероприятия, однако спасти 65-летнего водителя не удалось.

Остальные участники аварии остались живы и не получили серьезных травм.

Для родственников погибшего утренняя поездка обернулась трагедией.

Могло ли водителю стать плохо за рулем?

Точная причина происшествия пока не установлена.

Эксперт по безопасности дорожного движения Оскарс Ирбитис обратил внимание на случаи последних дней, когда водителям становилось плохо непосредственно во время управления автомобилем. По его словам, такие ситуации напоминают о необходимости внимательно относиться к своему самочувствию перед поездкой.

Если человек ощущает проблемы со здоровьем, которые могут повлиять на способность управлять машиной, садиться за руль опасно.

При этом в случае с аварией на улице Дарзциема пока нет подтверждения, что водитель Lexus потерял управление именно из-за внезапного ухудшения здоровья.

Обстоятельства столкновения предстоит установить в ходе расследования.

Движение восстановили спустя несколько часов

После аварии участок улицы Дарзциема оставался закрытым, пока на месте работали медики, полиция и другие оперативные службы.

Движение восстановили лишь через несколько часов, когда поврежденные автомобили и последствия столкновения были убраны с проезжей части.

Запись камер видеонаблюдения позволяет восстановить последовательность событий, однако окончательный ответ на вопрос, почему Lexus внезапно оказался на встречной полосе, должны дать результаты расследования.