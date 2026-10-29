В Елгаве пожар в трехэтажном жилом доме едва не обернулся трагедией для нескольких десятков человек. Из-за сильного задымления жильцы не могли самостоятельно покинуть квартиры, а одна из женщин проснулась, когда в ее комнате уже находились спасатели. Всего из здания эвакуировались 23 человека, один мужчина с тяжелыми ожогами доставлен в больницу.

Пожар начался около двух часов ночи

Возгорание произошло в трехэтажном жилом доме в Елгаве, когда большинство жильцов спали, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3. Около 2:00 ночи некоторые из них случайно проснулись и заметили, что за дверями квартир распространяется густой дым.

По словам очевидцев, задымление было настолько сильным, что выйти в коридор оказалось практически невозможно. Жильцы рассказывают, что двери не удавалось открыть, а едкий дым быстро заполнял помещения.

Благодаря своевременной реакции соседей и прибывших пожарных удалось избежать еще более тяжелых последствий.

Шестнадцать человек покинули здание самостоятельно или с помощью других жильцов. Еще семерых из сильно задымленных помещений вывели спасатели.

«Просыпаюсь, а в комнате стоят мужчины»

Для одной из жительниц происходящее стало полной неожиданностью. Женщина крепко спала и даже не подозревала, что в доме начался пожар. О случившемся она узнала только тогда, когда в ее комнату вошли мужчины, пришедшие на помощь.

«Я просыпаюсь, а в комнате стоят мужчины. Один говорит: „Одевайтесь!“ Я не поняла, куда…» — вспоминает жительница.

Другие жильцы также рассказывают, что самостоятельно выбраться из квартир было чрезвычайно трудно из-за плотного и едкого дыма.

Мужчину с тяжелыми ожогами вынесли из квартиры

Наиболее серьезно пострадал мужчина, в квартире которого начался пожар. Очаг возгорания находился в спальне. Огонь охватил помещение, а находившиеся внутри вещи получили серьезные повреждения. Пожарным пришлось выносить мужчину из здания. Он получил тяжелые ожоги и был доставлен в больницу, где продолжает лечение.

Соседки пострадавшего предполагают, что возможность открыть дверь квартиры могла спасти ему жизнь. По их мнению, если бы мужчина остался запертым в горящем помещении, последствия могли быть смертельными.

После тушения пожара обгоревшие вещи выбрасывали через окно, чтобы затем вывезти их в контейнере.

В коридоре расплавились провода

Пожар нанес серьезный ущерб не только квартире, где началось возгорание, но и общим помещениям дома. Через открытую дверь горящей квартиры дым и огонь распространились в коридор. Стены и потолок покрылись копотью, а электрические провода расплавились от высокой температуры.

К моменту приезда журналистов управляющий уже организовал восстановительные работы. Специалисты проложили новую электропроводку и возобновили подачу электричества.

Причина пожара пока официально не установлена. Соседи предполагают, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.

Пострадавшему предоставят другое жилье

Как выяснилось, квартира, в которой начался пожар, принадлежит Елгавскому самоуправлению. Около четырех лет назад жилье предоставили мужчине после его освобождения из места лишения свободы.

Теперь квартира серьезно повреждена, однако решение о ее дальнейшей судьбе пока не принято.

В Елгавском самоуправлении пояснили, что оценить состояние помещений без присутствия арендатора сейчас невозможно. Когда появится такая возможность, специалисты определят, какой вариант будет наиболее целесообразным — восстановить квартиру или продать ее.

При этом пострадавший мужчина не останется без жилья. После выписки из больницы самоуправление обещает предоставить ему другое место проживания.

Таким образом, несмотря на масштабное задымление и серьезные повреждения здания, большинство жильцов удалось благополучно эвакуировать. Однако один человек по-прежнему находится в больнице с тяжелыми ожогами.