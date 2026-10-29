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От люкса до экономкласса: в Старой Риге задержали двух любителей чужого добра 0 245

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Старой Риге полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в краже из автомобиля Bentley.
ФОТО: BB.LV/AI

В Старой Риге полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в краже из автомобиля Bentley. Их действия попали в объективы камер видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции, благодаря чему обоих удалось оперативно задержать.

Как сообщает Рижская муниципальная полиция, происшествие произошло вечером 21 октября.

Один следил за обстановкой, другой обыскивал автомобиль

Сотрудники центра видеонаблюдения муниципальной полиции заметили на камерах двух мужчин, действия которых вызвали подозрение.

Один из них наблюдал за происходящим вокруг, пока второй обыскивал салон автомобиля Bentley.

Подозрения полицейских усилились, когда находившийся в машине мужчина выбрался из неё через заднюю дверь. В этот момент сработала автомобильная сигнализация.

Однако на этом мужчины не остановились.

После Bentley мужчины переключились на Opel

Покинув Bentley, подозреваемые продолжили проверять другие припаркованные автомобили.

Вскоре они обнаружили незапертый Opel и забрались в его салон.

Сотрудники центра видеонаблюдения немедленно направили к месту происшествия ближайший экипаж муниципальной полиции.

Прибывшие правоохранители задержали одного из мужчин. Второй, заметив полицейских, бросился бежать.

Беглеца нашли благодаря камерам

Для поиска второго подозреваемого был привлечён дополнительный полицейский экипаж.

Сотрудники центра видеонаблюдения продолжали следить за передвижениями убегавшего мужчины и передавали патрульным информацию о его местонахождении и направлении движения.

Благодаря этим сведениям полицейским вскоре удалось догнать и задержать беглеца.

Оба задержанных переданы Государственной полиции для проведения дальнейших процессуальных действий.

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#Рига #полиция #транспорт #безопасность #кража #задержание
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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