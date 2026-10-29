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Рецепты на чужие имена и тысячи евро наличными: скандал в тюремной системе Латвии 0 471

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Медицинский работник Управления мест заключения неоднократно выписывал специальные рецепты на препараты, содержащие психотропные вещества
ФОТО: BB.LV/AI

Бюро внутренней безопасности Латвии (БВБ) предложило привлечь к уголовной ответственности двух бывших сотрудников Управления мест заключения (УМЗ) — медицинского работника и должностное лицо ведомства. Их подозревают в нарушениях, связанных с незаконным оборотом психотропных веществ.

Как сообщает Бюро внутренней безопасности, во второй половине октября материалы уголовного дела были направлены в Рижскую Восточную прокуратуру для начала уголовного преследования.

Рецепты выписывали на имена разных людей

По данным следствия, медицинский работник Управления мест заключения неоднократно выписывал специальные рецепты на препараты, содержащие психотропные вещества, хотя медицинских оснований для их назначения не было.

При этом рецепты оформлялись на имена разных людей, а лекарства предназначались для другого сотрудника ведомства.

Следователи установили, что именно должностное лицо Управления мест заключения побуждало медика выписывать такие рецепты, чтобы получать психотропные препараты без медицинской необходимости.

В связи с этим прокуратуре предложено начать уголовное преследование не только медицинского работника, но и сотрудника ведомства, который подстрекал его к незаконным действиям.

Психотропные препараты хранились дома

В ходе расследования выяснилось, что медицинский работник также незаконно приобретал лекарства, содержащие психотропные вещества, и хранил их по месту жительства.

Кроме того, следствие установило попытку незаконного перемещения психотропных веществ через государственную границу Латвии.

В мае 2025 года сотрудники Бюро внутренней безопасности задержали медика при попытке пересечь границу с такими веществами.

При задержании обнаружили крупную сумму наличных

Во время процессуальных действий у задержанного медицинского работника были изъяты наличные деньги — более 10 тысяч евро и 1000 долларов США.

На эти средства в рамках уголовного процесса наложен арест.

Оба сотрудника уже уволились

В ходе досудебного расследования оба фигуранта прекратили трудовые отношения с Управлением мест заключения.

В Бюро внутренней безопасности подчеркнули, что предполагаемые нарушения удалось выявить благодаря сотрудничеству с самим ведомством.

Теперь прокуратуре предстоит принять решение о начале уголовного преследования.

До вступления в силу обвинительного приговора суда оба фигуранта считаются невиновными.

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#Латвия #коррупция
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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