Военный вертолет контингента Евросоюза в Боснии и Герцеговине (EUFOR) потерпел крушение. Погибли три человека, еще 12 пострадали — все они были гражданами Италии, сообщает боснийский портал Klix.

Воздушное судно упало в населенном пункте Горице недалеко от города Брчко. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. В EUFOR подтвердили факт крушения вертолета.

«EUFOR может подтвердить, что сегодня во время плановой операции в районе Брчко произошел инцидент, в результате которого потерпел крушение один из наших летательных аппаратов», — говорится в заявлении контингента.

Там уточнили, что в результате происшествия не пострадали гражданские лица, а также не были повреждены гражданская инфраструктура, имущество и транспортные средства.

Контингент Евросоюза в Боснии и Герцеговине (EUFOR Althea) действует с декабря 2004 года, когда ЕС принял на себя миротворческую миссию НАТО. Его задача — поддержание стабильной обстановки в стране, содействие местным властям и подготовка вооруженных сил Боснии и Герцеговины.