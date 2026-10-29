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Три гражданина Италии погибли при крушении военного вертолета ЕС 0 169

ЧП и криминал
Дата публикации: 29.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: EUFOR

Военный вертолет контингента Евросоюза в Боснии и Герцеговине (EUFOR) потерпел крушение. Погибли три человека, еще 12 пострадали — все они были гражданами Италии, сообщает боснийский портал Klix.

Воздушное судно упало в населенном пункте Горице недалеко от города Брчко. Один из пострадавших находится в критическом состоянии. В EUFOR подтвердили факт крушения вертолета.

«EUFOR может подтвердить, что сегодня во время плановой операции в районе Брчко произошел инцидент, в результате которого потерпел крушение один из наших летательных аппаратов», — говорится в заявлении контингента.

Там уточнили, что в результате происшествия не пострадали гражданские лица, а также не были повреждены гражданская инфраструктура, имущество и транспортные средства.

Контингент Евросоюза в Боснии и Герцеговине (EUFOR Althea) действует с декабря 2004 года, когда ЕС принял на себя миротворческую миссию НАТО. Его задача — поддержание стабильной обстановки в стране, содействие местным властям и подготовка вооруженных сил Боснии и Герцеговины.

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#происшествие #авиация #безопасность #Босния и Герцеговина #Евросоюз
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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