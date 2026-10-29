Сейм Латвии в четверг, 29 октября, в окончательном чтении принял масштабные поправки к Закону об исполнении уголовных наказаний. Изменения затронут условия содержания заключённых, порядок отбывания наказаний, свидания с родственниками, образование, трудоустройство и контроль за осуждёнными.

Как сообщает агентство LETA, новые правила вступят в силу 1 марта 2027 года.

Цель реформы — привести систему исполнения наказаний в соответствие с современными подходами и международными требованиями в области прав человека.

Заключённых будут знакомить с историей Латвии и Конституцией

Одно из нововведений касается программ ресоциализации, направленных на подготовку осуждённых к возвращению в общество.

В перечень таких мероприятий включат элементы патриотического воспитания.

В частности, заключённым смогут проводить лекции по истории Латвии, Конституции (Сатверсме) и государственным символам. Также предусмотрены культурные и художественные мероприятия, посвящённые государственным темам.

Кроме того, расширяется применение принципа прогрессивного исполнения наказания.

Если ранее он относился прежде всего к лишению свободы, то теперь будет распространяться и на отдельные виды наказаний, исполняемых вне тюрем.

Условия исполнения наказания будут теснее связаны с поведением осуждённого и результатами его ресоциализации.

За опасными заключёнными усилят наблюдение

Поправки предусматривают расширение сотрудничества между государственными учреждениями, участвующими в исполнении наказаний.

Межведомственные совещания будут координировать Управление мест заключения, Государственная служба пробации и Государственная полиция.

В определённых случаях проведение таких совещаний станет обязательным.

Это касается, в частности, лиц, осуждённых за насильственные и сексуальные преступления, а также ситуаций, когда у заключённых выявлены признаки радикализации.

Предполагается, что более тесное взаимодействие ведомств позволит эффективнее оценивать риски и принимать решения о дальнейшей работе с осуждёнными.

Решения тюремной администрации можно будет обжаловать

Существенные изменения коснутся порядка оспаривания и обжалования решений, принимаемых во время исполнения наказания.

Закон предусматривает трёхуровневую систему рассмотрения жалоб.

Отдельные решения, существенно затрагивающие права человека, можно будет обжаловать в нескольких судебных инстанциях.

В частности, это касается решений о помещении заключённого в штрафной изолятор.

Таким образом, осуждённым предоставят дополнительные возможности для защиты своих прав.

Из следственного изолятора — в тюрьму за десять рабочих дней

Поправки также меняют порядок размещения осуждённых в местах лишения свободы.

Предусмотрен более гибкий подход к распределению заключённых между учреждениями, а также расширены критерии их раздельного содержания.

Одновременно устанавливается конкретный срок перевода осуждённых из следственного изолятора в учреждение для отбывания наказания.

Такой перевод должен осуществляться не позднее десяти рабочих дней после получения судебного решения.

Кроме того, вводятся более строгие требования к поведению осуждённых за пределами мест лишения свободы.

Уточняются и ограничения доступа к информации, если её распространение может создавать угрозу безопасности.

Свидания с родственниками станут более приватными

Одно из наиболее заметных изменений касается общения заключённых с близкими.

Согласно новым правилам, свидания осуждённых с родственниками преимущественно будут проходить без присутствия представителя тюремной администрации.

При этом сохранится визуальный контроль за происходящим.

Особые гарантии предусмотрены для встреч с защитниками, нотариусами, представителями консульских учреждений и лицами, предоставляющими государственную юридическую помощь.

Такие встречи не будут контролироваться.

Кроме того, закон расширяет возможности использования видеозвонков.

Заключённые смогут получать дополнительные свидания при особых жизненных обстоятельствах.

Для несовершеннолетних осуждённых предусмотрены бесплатные телефонные разговоры.

Заключённым помогут получить образование и найти работу

Реформа предусматривает расширение возможностей получения образования в местах лишения свободы.

Осуждённым будут доступны дополнительные образовательные мероприятия, а также консультации по вопросам профессиональной карьеры.

Для этого планируется сотрудничество с Государственным агентством занятости.

Одновременно будет усовершенствован порядок трудоустройства заключённых.

Предполагается, что обучение, профессиональная подготовка и трудовая деятельность помогут осуждённым успешнее адаптироваться к жизни после освобождения.

Почему новые правила начнут действовать только в марте?

Первоначальные планы были скорректированы по просьбе Министерства юстиции.

Ведомство предложило установить дату вступления закона в силу на 1 марта 2027 года.

Это связано с предстоящими изменениями в системе мест лишения свободы, включая закрытие отдельных тюрем.

Таким образом, у ответственных учреждений будет дополнительное время для подготовки к новым требованиям.

Принятые поправки одновременно расширяют возможности ресоциализации и общения заключённых с близкими, усиливают межведомственный контроль и уточняют механизмы защиты прав осуждённых.