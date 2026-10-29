Государственная полиция Латвии задержала мужчину 1992 года рождения по подозрению в попытке ограбления, совершённой вечером 22 октября на улице Межа (Meža iela) в Валмиере. Мужчина напал на женщину со спины и попытался отобрать её сумку, однако довести задуманное до конца ему не удалось.

Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия и призывает откликнуться всех, кто мог пострадать от аналогичных действий подозреваемого.

Женщина упала и получила травму ноги

Нападение произошло 22 октября в период с 20:35 до 20:40 на тротуаре улицы Межа.

По информации полиции, неизвестный мужчина подошёл к женщине сзади и, применив физическую силу, попытался сорвать сумку, висевшую на её левом плече.

От сильного рывка женщина упала на землю и получила травму ноги.

Нападавший продолжил попытки завладеть сумкой, однако по неизвестной причине прекратил свои действия и скрылся с места происшествия, так и не сумев её отобрать.

После нападения пострадавшая позвонила по номеру 112 и сообщила о случившемся.

Подозреваемого задержали через шесть дней

По факту нападения был начат уголовный процесс.

В ходе расследования сотрудники Западновидземского участка Видземского регионального управления Государственной полиции установили личность предполагаемого преступника.

Утром 28 октября мужчина 1992 года рождения был задержан.

Как сообщили в полиции, подозреваемый и ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов.

В ближайшее время будет решён вопрос о применении к нему меры пресечения.

Полиция обращается к жителям Валмиеры

В Государственной полиции подчёркивают, что у жителей Валмиеры нет оснований для беспокойства, поскольку предполагаемый нападавший задержан.

Кроме того, до настоящего времени в полиции не зарегистрировано других аналогичных происшествий.

Тем не менее следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Правоохранительные органы призывают откликнуться людей, которые могли пострадать от подобных действий задержанного мужчины, а также всех, кто располагает информацией, способной помочь расследованию.

Сообщить сведения можно по телефону 112.

Государственная полиция напоминает, что никто не может считаться виновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.