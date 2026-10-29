Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало ведомственную проверку информации о возможных нарушениях при оформлении видов на жительство в Латвии гражданам стран, не входящих в Европейский союз.

Поводом стали публичные сообщения о предполагаемых схемах получения разрешений на проживание через инвестиции в коммерческие проекты.

Как сообщает агентство LETA, KNAB уже получило заявления о возможных нарушениях и сотрудничает с другими государственными учреждениями, чтобы установить, соответствуют ли опубликованные сведения действительности.

Под подозрением — инвестиции ради вида на жительство

В KNAB пояснили, что проверяют информацию о возможных незаконных действиях при содействии гражданам третьих стран в получении разрешений на проживание.

Задача проверки — выяснить, имели ли место нарушения, относящиеся к компетенции антикоррупционного бюро.

Ранее министр внутренних дел Янис Домбрава (Национальное объединение) поручил Управлению по делам гражданства и миграции (PMLP) и Службе финансовой разведки (FID) проверить сведения о деятельности Джеральда Хопштедтера, Дорис Хопштедтер и доктора наук Нины Линде.

По имеющейся информации, эти лица могли участвовать в организации получения видов на жительство для нескольких десятков граждан третьих стран.

Министр намерен выяснить, осуществлялась ли реальная предпринимательская деятельность или инвестиционные механизмы могли использоваться для создания формальных оснований для проживания иностранцев в Латвии.

Акции за 50 тысяч евро: что вызвало подозрения?

В социальных сетях появились утверждения о возможном участии Нины Линде в сделках по продаже акций AS Lights иностранным гражданам.

Согласно распространяемой информации, не менее 11 иностранцев могли приобрести акции компании примерно по 50 тысяч евро каждый.

В частности, Илмарс Пойканс в своих публикациях высказал предположение, что инвестиции могли носить фиктивный характер и использоваться исключительно для формального выполнения требований, необходимых для получения временного вида на жительство в Латвии.

При этом речь пока идёт о подозрениях, которые требуют проверки. Доказательств незаконности указанных сделок правоохранительные органы публично не представили.

Согласно данным Firmas.lv, Нина Линде является совладелицей и председателем правления SIA «Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts», а также председателем правления AS Lights.

Председателем совета AS Lights является Джеральд Хопштедтер, а заместителем председателя — Дорис Хопштедтер.

«Золотые визы» через проект элитного пансионата

На этой неделе Латвийское телевидение сообщило о предполагаемой схеме получения видов на жительство через инвестиции в проект элитного пансионата в Спуньциемсе.

По информации телеканала, иностранным гражданам предлагалось вложить 50 тысяч евро в проект пансионата, который на тот момент ещё не существовал.

В обмен на приобретение долей в проекте потенциальным инвесторам предлагалось содействие в получении разрешения на проживание в Европейском союзе.

Услуги по оформлению документов, как сообщалось, также называли «золотыми визами».

Латвийское телевидение установило, что соответствующие услуги и компании связаны с Ниной Линде.

Она также фигурирует в материалах, связанных с резонансной историей предоставления латвийского гражданства гражданке Индии Дивье Вишванате.

Согласно опубликованным сведениям, Линде занимает должность исполнительного директора AS Lights Medical, а Джеральд Хопштедтер является директором по развитию этой компании.

Миграционная служба уже проводит повторные проверки

В Управлении по делам гражданства и миграции подтвердили, что выполняют поручение министра внутренних дел.

Первые результаты проверки ожидаются уже в начале следующей недели.

До завершения проверки PMLP не намерено раскрывать точное число приглашённых иностранцев и комментировать подробности изучения их персональных данных.

Вместе с тем ведомство подтвердило, что компания Lights Medical действительно приглашала в Латвию граждан третьих стран.

В управлении подчеркнули, что перед выдачей вида на жительство каждый заявитель проходит индивидуальную и тщательную проверку как в PMLP, так и в государственных учреждениях безопасности.

В соответствии с поручением министра проверки по рассматриваемым случаям будут проведены повторно.

Как эта история связана со скандалом вокруг латвийского гражданства?

Согласно данным Firmas.lv, членом совета SIA «Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts» является предприниматель индийского происхождения Канан Вишванат.

14 сентября 2023 года он получил гражданство Латвии на основании решения Сейма.

Недавно парламент также принял закон о предоставлении латвийского гражданства в особом порядке его супруге Дивье Вишванате.

Однако вскоре это решение было поспешно отменено.

В связи с обстоятельствами предполагаемого предоставления ей гражданства прокуратура начала проверку.

Нина Линде, упоминаемая в нынешней истории с видами на жительство, связана с теми же деловыми структурами, что и Канан Вишванат.

Что будет дальше?

В настоящее время проверками занимаются сразу несколько государственных учреждений.

KNAB выясняет, могли ли предполагаемые нарушения при оформлении видов на жительство содержать признаки правонарушений, относящихся к компетенции бюро.

PMLP повторно изучает обстоятельства приглашения иностранцев и предоставления им разрешений на проживание. Службе финансовой разведки также поручено проверить опубликованную информацию в пределах её полномочий.

Первые результаты миграционной проверки ожидаются в начале ноября.

При этом начало ведомственной проверки ещё не означает возбуждения уголовного процесса или установления виновности кого-либо из упомянутых лиц.