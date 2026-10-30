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Бронежилеты не защитили, деньги исчезли: во Франции арестовали имущество по делу о закупках для ВСУ 0 317

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Французские и украинские правоохранительные органы провели совместную операцию в рамках расследования предполагаемых злоупотреблений при закупке бронежилетов для украинской армии.
ФОТО: BB.LV/AI

Французские и украинские правоохранительные органы провели совместную операцию в рамках расследования предполагаемых злоупотреблений при закупке бронежилетов для украинской армии. Речь идёт о поставке 67 тысяч бронежилетов, которые, как выяснилось впоследствии, не обеспечивали заявленного уровня защиты.

Как сообщает европейское агентство Eurojust, украинское государство полностью оплатило поставку. Однако качество закупленного защитного снаряжения оказалось предметом уголовного расследования.

Деньги могли оказаться в недвижимости на Лазурном Берегу

В центре внимания следователей оказался бывший сотрудник Министерства обороны Украины. Его подозревают в получении незаконного вознаграждения, связанного с закупкой бронежилетов.

По версии следствия, часть предполагаемых незаконных доходов могла быть вложена в недвижимость во французской Ницце.

В ходе совместных следственных действий правоохранители наложили арест на объекты недвижимости и банковские счета предполагаемых участников схемы.

Расследование ведут две страны

Дело расследуется при сотрудничестве украинских и французских правоохранительных органов и координации Eurojust.

Следователям предстоит установить обстоятельства заключения контрактов, движения денежных средств и возможного получения незаконного вознаграждения.

При этом подозрения в коррупции и хищении средств пока не означают доказанной виновности фигурантов дела.

Ущерб превысил 53 миллиона евро

По данным Eurojust, предполагаемый ущерб от закупки некачественных бронежилетов превысил 53 миллиона евро.

Следствие считает, что подозреваемый бывший чиновник, руководивший подразделением материального обеспечения Минобороны Украины, в марте 2022 года мог содействовать заключению контракта с поставщиком и получить за это вознаграждение.

Во Франции следственные действия проводили представители суда Парижа и Центрального управления по борьбе с крупными финансовыми преступлениями. С украинской стороны участвовали Генеральная прокуратура, Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований.

Изъятые во время обысков материалы будут изучены в рамках продолжающегося расследования.

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#Франция #Украина #министерство обороны #коррупция #закупки
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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