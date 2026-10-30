В Греции задержали троих мужчин, которых подозревают в причастности к трагическому взрыву жилого здания в историческом центре Афин. По версии следствия, причиной катастрофы могла стать попытка похищения медных газовых труб.

Трагедия произошла 25 сентября в туристическом районе Плака. В результате взрыва погибли шесть человек, в том числе четверо граждан США.

Хотели украсть медь, но повредили газопровод

Как установили следователи, незадолго до происшествия неизвестные проникли в здание, предположительно намереваясь похитить медные трубы.

Во время демонтажа они могли повредить систему подачи природного газа. В результате газ начал поступать внутрь здания.

По предварительной версии, взрыв произошёл ранним утром, когда один из жильцов включил свет. Предполагается, что электрическая искра могла воспламенить скопившийся газ.

Среди задержанных — гражданин Албании

По подозрению в причастности к происшествию полиция задержала троих мужчин — двух граждан Греции и одного гражданина Албании.

Ожидается, что в пятницу, 30 октября, задержанные предстанут перед прокурором.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и степень ответственности каждого из подозреваемых.

Пока версия о повреждении газовых труб в результате кражи остаётся предварительным выводом следствия.