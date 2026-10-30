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Кража медных труб обернулась смертельным взрывом: в Афинах раскрыли обстоятельства трагедии 0 435

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кража медных труб обернулась смертельным взрывом

В Греции задержали троих мужчин, которых подозревают в причастности к трагическому взрыву жилого здания в историческом центре Афин. По версии следствия, причиной катастрофы могла стать попытка похищения медных газовых труб.

Трагедия произошла 25 сентября в туристическом районе Плака. В результате взрыва погибли шесть человек, в том числе четверо граждан США.

Хотели украсть медь, но повредили газопровод

Как установили следователи, незадолго до происшествия неизвестные проникли в здание, предположительно намереваясь похитить медные трубы.

Во время демонтажа они могли повредить систему подачи природного газа. В результате газ начал поступать внутрь здания.

По предварительной версии, взрыв произошёл ранним утром, когда один из жильцов включил свет. Предполагается, что электрическая искра могла воспламенить скопившийся газ.

Среди задержанных — гражданин Албании

По подозрению в причастности к происшествию полиция задержала троих мужчин — двух граждан Греции и одного гражданина Албании.

Ожидается, что в пятницу, 30 октября, задержанные предстанут перед прокурором.

Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и степень ответственности каждого из подозреваемых.

Пока версия о повреждении газовых труб в результате кражи остаётся предварительным выводом следствия.

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#Греция #взрыв #трагедия #кража #газопровод #задержание
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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