В Греции задержали троих мужчин, которых подозревают в причастности к трагическому взрыву жилого здания в историческом центре Афин. По версии следствия, причиной катастрофы могла стать попытка похищения медных газовых труб.
Трагедия произошла 25 сентября в туристическом районе Плака. В результате взрыва погибли шесть человек, в том числе четверо граждан США.
Хотели украсть медь, но повредили газопровод
Как установили следователи, незадолго до происшествия неизвестные проникли в здание, предположительно намереваясь похитить медные трубы.
Во время демонтажа они могли повредить систему подачи природного газа. В результате газ начал поступать внутрь здания.
По предварительной версии, взрыв произошёл ранним утром, когда один из жильцов включил свет. Предполагается, что электрическая искра могла воспламенить скопившийся газ.
Среди задержанных — гражданин Албании
По подозрению в причастности к происшествию полиция задержала троих мужчин — двух граждан Греции и одного гражданина Албании.
Ожидается, что в пятницу, 30 октября, задержанные предстанут перед прокурором.
Правоохранительные органы продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и степень ответственности каждого из подозреваемых.
Пока версия о повреждении газовых труб в результате кражи остаётся предварительным выводом следствия.
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