Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Отравила родственников грибами за семейным обедом: австралийке ужесточили пожизненный приговор 0 349

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Женщина подала гостям блюдо со смертельно ядовитыми грибами
ФОТО: BB.LV/AI

В Австралии апелляционный суд штата Виктория ужесточил наказание Эрин Паттерсон, признанной виновной в убийстве трёх родственников бывшего мужа. Женщина, которая подала гостям блюдо со смертельно ядовитыми грибами, теперь лишена возможности выйти на свободу условно-досрочно.

Семейный обед закончился трагедией

Преступление произошло в июле 2023 года. Эрин Паттерсон пригласила родственников бывшего супруга на обед в свой дом в штате Виктория.

Гостям подали мясное блюдо, в котором, как установил суд, находились смертельно опасные грибы — бледные поганки.

В результате отравления трое приглашённых скончались, а четвёртый гость выжил после тяжёлого отравления.

История вызвала огромный общественный резонанс в Австралии и привлекла внимание международных СМИ.

Прокуратура добилась ужесточения наказания

Ранее суд приговорил Паттерсон к пожизненному заключению, установив минимальный срок в 33 года, после которого она могла бы претендовать на условно-досрочное освобождение.

Осуждённая обжаловала приговор, однако апелляционный суд отклонил её жалобу.

Одновременно суд удовлетворил апелляцию прокуратуры, которая добивалась более сурового наказания.

В результате возможность условно-досрочного освобождения была отменена. Это означает, что Паттерсон должна провести в заключении всю оставшуюся жизнь.

Суд счёл преступление тщательно спланированным

По оценке апелляционного суда, действия Паттерсон были преднамеренными и представляли собой жестокое злоупотребление доверием родственников.

Судьи приняли во внимание не только гибель трёх человек, но и покушение на убийство четвёртого гостя, а также обстоятельства подготовки преступления.

Паттерсон настаивала, что ядовитые грибы попали в блюдо случайно. Однако присяжные ранее признали её виновной в умышленном отравлении, а апелляционный суд не нашёл оснований для отмены этого вердикта.

Защита также утверждала, что во время первоначального разбирательства были допущены процессуальные нарушения. В частности, присяжные проживали в одной гостинице с представителями обвинения и одним из ключевых полицейских свидетелей. Эти доводы не привели к пересмотру обвинительного приговора.

Кто стал жертвой отравления

Погибли Дон и Гейл Паттерсон — родители бывшего мужа осуждённой, а также сестра Гейл, Хизер Уилкинсон.

Супруг Хизер, пастор Иэн Уилкинсон, пережил тяжёлое отравление после продолжительного лечения в больнице.

Теперь 52-летняя Эрин Паттерсон должна провести остаток жизни в тюрьме. При этом у неё сохраняется возможность обратиться в Высокий суд Австралии с просьбой разрешить дальнейшее обжалование.

×
#суд #Австралия #грибы #отравление #семья
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
1
0
0
4
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Лиепае произошёл пожар в здании Drift Arena на улице Ганибу.
Изображение к статье: В Старой Риге полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в краже из автомобиля Bentley. Иконка видео
Изображение к статье: EUFOR
Изображение к статье: KNAB

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Пара на пляже
Наша Латвия
Изображение к статье: «Не обнимай меня при друзьях»: почему подростки начинают стесняться родителей
Люблю!
Изображение к статье: Навроцкий
В мире
4
Изображение к статье: Наташа Королева и Тарзан
Lifenews
1
Изображение к статье: Суд в Гамбурге отклонил ходатайство защиты украинца Сергея Кузнецова, обвиняемого в организации взрывов на газопроводах «Северный поток».
В мире
11
Изображение к статье: Крис Норман Эксклюзив!
Lifenews
1
Изображение к статье: Пара на пляже
Наша Латвия
Изображение к статье: «Не обнимай меня при друзьях»: почему подростки начинают стесняться родителей
Люблю!
Изображение к статье: Навроцкий
В мире
4

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео