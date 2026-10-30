В Австралии апелляционный суд штата Виктория ужесточил наказание Эрин Паттерсон, признанной виновной в убийстве трёх родственников бывшего мужа. Женщина, которая подала гостям блюдо со смертельно ядовитыми грибами, теперь лишена возможности выйти на свободу условно-досрочно.

Семейный обед закончился трагедией

Преступление произошло в июле 2023 года. Эрин Паттерсон пригласила родственников бывшего супруга на обед в свой дом в штате Виктория.

Гостям подали мясное блюдо, в котором, как установил суд, находились смертельно опасные грибы — бледные поганки.

В результате отравления трое приглашённых скончались, а четвёртый гость выжил после тяжёлого отравления.

История вызвала огромный общественный резонанс в Австралии и привлекла внимание международных СМИ.

Прокуратура добилась ужесточения наказания

Ранее суд приговорил Паттерсон к пожизненному заключению, установив минимальный срок в 33 года, после которого она могла бы претендовать на условно-досрочное освобождение.

Осуждённая обжаловала приговор, однако апелляционный суд отклонил её жалобу.

Одновременно суд удовлетворил апелляцию прокуратуры, которая добивалась более сурового наказания.

В результате возможность условно-досрочного освобождения была отменена. Это означает, что Паттерсон должна провести в заключении всю оставшуюся жизнь.

Суд счёл преступление тщательно спланированным

По оценке апелляционного суда, действия Паттерсон были преднамеренными и представляли собой жестокое злоупотребление доверием родственников.

Судьи приняли во внимание не только гибель трёх человек, но и покушение на убийство четвёртого гостя, а также обстоятельства подготовки преступления.

Паттерсон настаивала, что ядовитые грибы попали в блюдо случайно. Однако присяжные ранее признали её виновной в умышленном отравлении, а апелляционный суд не нашёл оснований для отмены этого вердикта.

Защита также утверждала, что во время первоначального разбирательства были допущены процессуальные нарушения. В частности, присяжные проживали в одной гостинице с представителями обвинения и одним из ключевых полицейских свидетелей. Эти доводы не привели к пересмотру обвинительного приговора.

Кто стал жертвой отравления

Погибли Дон и Гейл Паттерсон — родители бывшего мужа осуждённой, а также сестра Гейл, Хизер Уилкинсон.

Супруг Хизер, пастор Иэн Уилкинсон, пережил тяжёлое отравление после продолжительного лечения в больнице.

Теперь 52-летняя Эрин Паттерсон должна провести остаток жизни в тюрьме. При этом у неё сохраняется возможность обратиться в Высокий суд Австралии с просьбой разрешить дальнейшее обжалование.