В четверг, 29 октября, в Лиепае произошёл пожар в здании Drift Arena на улице Ганибу. Причиной возгорания стали два электросамоката, находившиеся во вспомогательных помещениях арены.

Как сообщает на Государственная полиция, в результате происшествия никто не пострадал.

По информации представителя Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Анете Страздини, вызов поступил в 17:11.

Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Помещения здания быстро заполнились густым дымом.

Спасатели приступили к тушению пожара. В 18:22 распространение огня удалось локализовать.

По состоянию на момент сообщения пожарные продолжали работы на месте происшествия. В ликвидации последствий возгорания участвовали три пожарные автоцистерны.

Обстоятельства, при которых загорелись электросамокаты, пока не уточняются.