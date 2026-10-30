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В Лиепае загорелись два электросамоката: пожар охватил помещение дрифт-арены 1 215

ЧП и криминал
Дата публикации: 30.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Лиепае произошёл пожар в здании Drift Arena на улице Ганибу.

В четверг, 29 октября, в Лиепае произошёл пожар в здании Drift Arena на улице Ганибу. Причиной возгорания стали два электросамоката, находившиеся во вспомогательных помещениях арены.

Как сообщает на Государственная полиция, в результате происшествия никто не пострадал.

По информации представителя Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Анете Страздини, вызов поступил в 17:11.

Прибывшие на место пожарные установили, что огонь распространился на площади 50 квадратных метров. Помещения здания быстро заполнились густым дымом.

Спасатели приступили к тушению пожара. В 18:22 распространение огня удалось локализовать.

По состоянию на момент сообщения пожарные продолжали работы на месте происшествия. В ликвидации последствий возгорания участвовали три пожарные автоцистерны.

Обстоятельства, при которых загорелись электросамокаты, пока не уточняются.

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#пожар #происшествие #безопасность #Лиепая
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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