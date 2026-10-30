В Латвии растёт опасность интернет-мошенничества, особенно связанного с поддельными SMS-сообщениями от имени государственных учреждений. Только за сентябрь одна из систем киберзащиты заблокировала 70,6 миллиона потенциальных угроз, из которых почти 27 миллионов были связаны с фишингом — попытками выманить персональные данные и деньги.

Такие данные приводит мобильный оператор Bite Latvija на основании работы своей системы защиты Antivīruss Plus.

Мошенники знают ваше имя и номер автомобиля

Одной из наиболее распространённых схем остаётся SMS-мошенничество, известное как смишинг. Преступники рассылают сообщения от имени государственных учреждений, банков и других организаций, пытаясь заставить получателей перейти по поддельным ссылкам.

Особую опасность представляет использование настоящих персональных данных.

Если раньше мошеннические сообщения нередко выглядели подозрительно из-за общих формулировок, то теперь злоумышленники могут указывать имя человека, его персональный код или регистрационный номер автомобиля.

Такая информация делает сообщение гораздо убедительнее.

Эксперты предупреждают: даже если в SMS правильно указаны личные данные получателя, это вовсе не означает, что сообщение действительно отправлено государственным учреждением.

После кибератаки на CSDD возникли новые опасения

Особое внимание специалисты обращают на последствия августовской кибератаки на Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD).

Этот инцидент вновь привлёк внимание к мошенническим сообщениям, которые рассылаются от имени учреждения.

В таких SMS людям сообщают о якобы неоплаченных штрафах за нарушения правил дорожного движения или парковки.

Получателю предлагают срочно погасить задолженность, перейдя по указанной ссылке.

Подобные схемы существовали и раньше, однако утечки персональных данных позволяют преступникам создавать более правдоподобные уведомления.

Инцидент с CSDD был отмечен в сентябрьском обзоре международной компании по кибербезопасности Whalebone как один из заметных случаев в странах Балтии и Северной Европы.

При этом сам факт кибератаки не означает, что все мошеннические сообщения от имени CSDD связаны именно с ней.

Как работает схема с поддельными штрафами

Обычно мошенники стараются вызвать у человека тревогу и заставить его действовать немедленно.

Например, в сообщении говорится, что штраф необходимо оплатить прямо сейчас, иначе сумма увеличится или последуют дополнительные санкции.

Ссылка ведёт на поддельный сайт, внешне напоминающий официальный портал государственного учреждения.

На таком ресурсе человеку предлагают ввести персональные данные, реквизиты банковской карты или информацию для доступа к интернет-банку.

Если жертва выполняет эти требования, преступники могут получить доступ к её деньгам или использовать собранную информацию для дальнейших мошеннических действий.

Особенно опасны сообщения, в которых сочетаются реальные персональные данные и требование срочной оплаты.

38 угроз на каждого жителя Латвии?

По оценке специалистов, 70,6 миллиона заблокированных угроз за сентябрь — огромный показатель.

Если сопоставить его с численностью населения Латвии, получится примерно 38 угроз на одного жителя за месяц.

Однако это лишь условное сравнение, демонстрирующее масштаб проблемы. Оно не означает, что каждый житель страны лично столкнулся с таким количеством атак.

Кроме того, статистика отражает работу конкретной системы защиты, а не общее число всех кибератак в Латвии.

Эксперты подчёркивают, что особенно серьёзные риски создают утечки персональных данных. Полученная преступниками информация может использоваться для новых, более тщательно подготовленных попыток обмана.

Что делать, если пришло подозрительное SMS

Специалисты рекомендуют не переходить по ссылкам из неожиданных сообщений, даже если они выглядят официальными и содержат достоверную личную информацию.

Если речь идёт о штрафе или задолженности, сведения следует самостоятельно проверить через официальный сайт соответствующего учреждения, открыв его напрямую, а не через ссылку в SMS.

Особую осторожность необходимо проявлять, когда отправитель требует немедленно произвести оплату или угрожает дополнительными штрафами.

Если человек уже ввёл данные банковской карты или интернет-банка на подозрительном сайте, необходимо незамедлительно связаться со своим банком и сообщить о случившемся в Государственную полицию.

Для дополнительной защиты рекомендуется регулярно обновлять программное обеспечение смартфона и использовать средства безопасности, способные блокировать мошеннические сайты.

Главное правило остаётся неизменным: наличие в сообщении вашего имени, персонального кода или номера автомобиля не доказывает его подлинность. Именно на доверии к таким деталям всё чаще строятся современные мошеннические схемы.