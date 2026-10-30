В Риге полиция задержала 42-летнего гражданина Эстонии, которого подозревают в серии краж топлива на автозаправочных станциях.

По версии следствия, мужчина использовал чужие или не соответствующие автомобилю регистрационные номера, чтобы скрыть свою личность. Кроме того, выяснилось, что он управлял машиной, несмотря на действующий запрет на вождение.

Как сообщает Государственная полиция, уголовный процесс по фактам краж топлива на рижских автозаправках был начат 23 октября.

Менял номера и похищал топливо

В ходе расследования полицейские установили, что к кражам может быть причастен гражданин Эстонии 1984 года рождения.

По данным правоохранительных органов, при совершении преступлений использовались регистрационные номерные знаки, не соответствовавшие автомобилю.

Это позволяло затруднить установление личности водителя по записям камер наблюдения.

25 октября полиция получила информацию о том, что подозреваемый может находиться в рижском микрорайоне Пурвциемс.

Задержали в Пурвциемсе за рулём Volvo

Полицейские остановили автомобиль Volvo, которым управлял разыскиваемый мужчина.

Во время проверки выяснилось, что водитель сел за руль, хотя был лишён права управления транспортными средствами.

В присутствии мужчины сотрудники полиции осмотрели автомобиль и обнаружили комплект регистрационных номерных знаков, которые, по данным следствия, использовались при совершении краж топлива.

После этого водителя задержали.

Подозревают сразу в 15 преступных эпизодах

27 октября мужчине официально присвоили статус подозреваемого по делу, включающему 15 эпизодов преступной деятельности, связанных с мелкими кражами топлива на автозаправочных станциях и управлением автомобилем во время действия запрета на вождение.

В полиции также сообщили, что задержанный и ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов.

После проведения необходимых процессуальных действий ему избрали меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Какое наказание ему грозит?

За кражу в небольшом размере латвийское законодательство предусматривает несколько возможных наказаний: лишение свободы на срок до одного года, пробационный надзор, общественные работы или денежный штраф.

Отдельно уголовный процесс квалифицирован по статье об управлении транспортным средством во время действия запрета на вождение.

Расследование продолжается. Окончательную оценку действиям подозреваемого даст суд.