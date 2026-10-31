Обещания легкого заработка втягивают в преступные схемы жителей Латвии самых разных возрастов — от несовершеннолетних до пенсионеров. В октябре полиция задержала нескольких так называемых денежных мулов, которые перевозили похищенные у людей средства или помогали преступникам их обналичивать. За подобную деятельность может грозить до 12 лет лишения свободы.

Хотел инвестировать, а стал курьером мошенников

Одним из задержанных оказался мужчина 1959 года рождения. Его задержали 14 октября сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями Государственной полиции, сообщают Новости ТВ3.

Первоначально пенсионер сам заинтересовался возможностью заработать на инвестициях. Однако вместо вложения денег ему предложили работу в якобы иностранной компании.

С предполагаемым работодателем мужчина никогда не встречался лично. Все указания он получал дистанционно, через социальную платформу. Его задачей было приезжать по определенным адресам, забирать наличные деньги и перевозить их в другие места.

«Первоначально пенсионер хотел „инвестировать“, заработать побольше. Когда он связался с теми, кто предлагал инвестиции, ему предложили самому поработать и переносить наличные деньги из одного места в другое», — рассказала начальник 2-го отдела Управления по борьбе с киберпреступлениями Солвита Слядзе.

Мужчина согласился и начал выполнять поручения за вознаграждение.

30 адресов в Латвии и Литве

Во время расследования полицейские обнаружили у задержанного записи с 30 адресами, по которым он должен был забирать деньги. Курьер работал не только в Латвии, но и в Литве.

Инструкции содержали конкретное место и время, куда необходимо было приехать за очередной суммой.

«Он осознавал, что это деньги, полученные от других людей», — подчеркнула Слядзе.

По оценке полиции, за одно такое поручение пенсионер мог получать от 200 до 300 евро.

Однако предполагаемый заработок оказался несопоставим с уголовными рисками: за соответствующие преступления законодательство предусматривает наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. При этом конкретная ответственность зависит от квалификации действий человека и его роли в преступной схеме.

Супруги за два дня лишились 68 тысяч евро

Еще одно расследование началось после обращения в полицию супружеской пары в возрасте около 50 лет. За два дня телефонные мошенники убедили супругов передать им в общей сложности 68 тысяч евро, а также три банковские карты.

Пострадавшие настолько доверились звонившим, что отправили свои карты через посылочные автоматы. Аналогичным способом они передали и наличные деньги, которые предварительно сняли со своих банковских счетов.

В ходе расследования полиция задержала четырех подозреваемых в возрасте от 26 до 32 лет. Задержания прошли в Риге и Олайне. По данным правоохранителей, организаторы преступной схемы находили посредников через Telegram.

Во время обысков у одного из задержанных обнаружили 2900 евро. Следователи предполагают, что эти деньги могут принадлежать одному из пострадавших.

Почему мошенникам требуется так много посредников

В полиции объясняют, что современные мошеннические сети устроены значительно сложнее, чем может показаться на первый взгляд. После того как деньги похищены, преступникам необходимо вывести их из-под контроля банков и правоохранительных органов, обналичить или перевести дальше.

Для этого используются целые цепочки посредников. Одни люди получают деньги от жертв, другие перевозят наличные, третьи занимаются обменом или дальнейшей передачей средств.

«В легализации денег участвуют несколько посредников. Это делается намеренно, чтобы затруднить расследование деятельности таких сетей», — пояснила Слядзе.

По ее словам, число людей, вовлеченных в такие операции, чрезвычайно велико. Каждый участник получает вознаграждение за свою часть работы.

Мошенники теперь отдают посредникам больше половины похищенного

Изменилась и финансовая структура преступных схем. Как рассказала представитель полиции, раньше непосредственно организаторам мошенничества могло доставаться около 65% похищенных денег. Теперь в большинстве случаев их доля составляет лишь 40–45%. Остальные средства расходуются на вывод и легализацию денег, включая оплату услуг курьеров, обменщиков и других посредников.

Это означает, что на обслуживание преступных сетей может уходить более половины похищенных сумм.

По оценке полиции, такая структура позволяет организаторам затруднять отслеживание денег и снижать риск непосредственного контакта с похищенными средствами.

Откуда действуют организаторы мошенничества

В Государственной полиции отмечают, что часть организаторов преступных схем находится за пределами Латвии. В числе стран, где действуют мошеннические кол-центры, правоохранители называют Россию и Украину, а также другие государства.

Однако мошенничество уже не ограничивается крупными зарубежными сетями. По наблюдениям полиции, появляются и самостоятельные организаторы, которые создают собственные схемы, привлекая посредников обещаниями быстрого заработка.

Особое беспокойство вызывает вовлечение молодых людей и несовершеннолетних. Для них участие в подобных операциях может обернуться не только уголовным преследованием, но и долгосрочными последствиями для учебы, трудоустройства и дальнейшей жизни.

Как не стать «денежным мулом»

Главная опасность подобных предложений заключается в том, что преступная деятельность нередко маскируется под обычную подработку — курьерские услуги, финансовые операции или работу на иностранную компанию.

Поводом насторожиться должны стать предложения получать или перевозить чужие наличные деньги, принимать средства на личный банковский счет и затем переводить их другим людям, а также выполнять финансовые поручения неизвестного работодателя за процент от суммы.

Особенно подозрительны ситуации, когда вся коммуникация ведется через мессенджер, а личность работодателя и происхождение денег невозможно проверить.

Даже если человек не участвовал непосредственно в обмане потерпевших, сознательная помощь в перемещении или легализации преступных доходов может повлечь уголовную ответственность.