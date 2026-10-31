Обычное перестроение в пробке на Ранькя дамбис в Риге закончилось столкновением трех автомобилей. Водитель грузовика не заметил двигавшийся рядом Peugeot и задел его, после чего легковую машину развернуло и протащило перед грузовиком прямо в ехавшую впереди Tesla. Две женщины в Peugeot не пострадали, но пережили сильный испуг.

В четверг на Ранькя дамбис в Риге произошла авария с участием грузовика и двух легковых автомобилей. Причиной столкновения стал неудачный маневр водителя большегруза, который при перестроении не заметил машину в соседнем ряду.

Как сообщает передача TV3 Degpunktā, происшествие случилось во время дорожного затора, когда автомобили двигались с небольшой скоростью.

Водитель зеленого грузовика попытался перестроиться в более быстрый ряд, однако задел ехавший рядом серый Peugeot. От удара легковушку начало разворачивать, а грузовик продолжил толкать ее перед собой.

В результате Peugeot столкнулся с находившейся впереди Tesla.

«Мы боялись, что нас затянет под колеса»

Сильнее всего в аварии пострадал Peugeot, в котором находились две женщины. Водительница по имени Галина рассказала, что самым страшным было оказаться непосредственно перед грузовиком и потерять контроль над движением автомобиля.

«Это было очень страшно — нас начало разворачивать, и мы очень боялись, что нас затянет под колеса», — вспоминает она.

По словам женщины, из-за небольшой скорости движения главным было не резко затормозить, а попытаться направить машину так, чтобы она не оказалась под колесами большегруза или у дорожного ограждения.

Однако полностью избежать последствий столкновения не удалось: Peugeot задел ехавшую впереди Tesla.

Несмотря на опасную ситуацию, Галина и ее пассажирка не получили травм.

Водительница Tesla спешила к стоматологу

Повреждения белой Tesla оказались сравнительно небольшими — на кузове остались серые царапины. Ее водительница Аделия рассказала, что удар был несильным. Больше повреждений автомобиля ее расстроили нарушенные планы: женщина направлялась на прием к стоматологу.

По словам Аделии, сразу после столкновения обстановка была напряженной, а водительница Peugeot находилась в состоянии сильного стресса.

«Женщина была в шоке, конечно, начала ругаться, потому что она ехала по своему ряду, вообще ничего не делала — ни разгоняться не начинала, ни перестраиваться. А он просто начал въезжать ей в бок», — рассказала Аделия.

«Будет ли у меня вообще машина, а работать надо»

Для Галины последствия аварии оказались особенно неприятными еще и потому, что поврежденный Peugeot — рабочий автомобиль. На место происшествия приехал ее коллега, чтобы помочь разобраться с ситуацией.

«Знаете, как это неприятно — все планы сорвались, я замерзла, это еще не конец, и чем все закончится, тоже непонятно. Будет ли у меня вообще машина, а работать надо», — поделилась переживаниями женщина.

Водитель грузовика от публичных комментариев отказался, однако признал, что авария произошла из-за его невнимательности.

Опасность слепых зон грузовиков

Происшествие вновь напомнило об опасности так называемых слепых зон большегрузного транспорта — участков вокруг грузовика, которые водитель не всегда может видеть в зеркалах.

Особенно рискованными могут быть ситуации, когда легковой автомобиль длительное время движется рядом с кабиной или вдоль борта грузовика.

Водителям большегрузов, в свою очередь, необходимо убедиться в безопасности маневра перед перестроением.

В результате аварии три автомобиля на несколько часов оказались обездвижены, что дополнительно осложнило движение на Ранькя дамбис.