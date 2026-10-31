В Вирцаве Елгавского края соседи спасли пожилого мужчину, который даже не подозревал, что его дом охвачен огнем. Пока из чердака вырывался густой дым, хозяин спокойно сидел в комнате и разговаривал по телефону с сыном. Пожарные боролись с огнем около пяти часов, однако большую часть здания удалось сохранить.

Соседи заметили пожар раньше хозяина

Пожар произошел во второй половине дня в одноэтажном жилом доме в Вирцаве. Огонь охватил чердак и часть здания общей площадью около 80 квадратных метров, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Первыми неладное заметили соседи, причем совершенно случайно.

Местный житель Карлис отправился выяснять, почему пропало электричество. Выйдя на улицу, он увидел, что из-под крыши соседнего дома поднимается густой дым.

«Когда я увидел, что с этого конца, где чердак, из всех щелей вырывается огонь... Ну, это было не пламя, а черное облако дыма», — рассказал мужчина.

Другой житель Вирцавы, Юрис, заметил задымление, когда направлялся кормить домашнюю птицу. Поняв, что горит соседский дом, он поспешил предупредить хозяина.

«Он спокойно сидел в комнате и разговаривал с сыном»

Когда Юрис добрался до пожилого мужчины, тот находился внутри дома и совершенно не подозревал об опасности.

«Мы побежали, сказали ему, а он спокойно сидит в комнате, разговаривает по телефону с сыном. Вроде бы это дом сына», — вспоминает сосед.

Поначалу хозяин даже не поверил предупреждению.

«Он сказал: „Не может быть, что ты несешь?“» — рассказал Юрис.

Однако вскоре мужчина убедился, что ситуация действительно серьезная: чердак уже был охвачен пламенем. Вместо того чтобы оставаться в стороне, хозяин вместе с соседями принялся выносить из дома имущество.

Из горящего здания успели вынести даже газовый баллон

На помощь пожилому мужчине пришли сразу несколько жителей Вирцавы. Они выносили вещи, пытались защитить оставшееся имущество и оценивали, можно ли самостоятельно остановить распространение огня.

Один из добровольных помощников, Денис, рассказал, что сразу бросился спасать имущество соседа.

«Я сразу побежал помогать соседу, конечно, спасать имущество, выносить вещи, накрывать остальные вещи. Мы хотели потушить пламя, но возможности потушить его просто не было», — признался он.

Особенно важным оказалось то, что из здания удалось вовремя вынести газовый баллон. Кроме того, соседи спасли документы и часть других ценных вещей.

«Газовый баллон вытащили наружу. Сгорел только верх, остальное все в порядке», — рассказал Юрис.

По его словам, в тот момент никто еще не знал, насколько сильно распространится пожар.

«Слава богу, что все обошлось — живы, здоровы и ничего не взорвалось», — добавил мужчина.

Пожарные работали около пяти часов

Прибывшие спасатели столкнулись с серьезным возгоранием в верхней части здания. Тушение продолжалось около пяти часов. Огонь повредил чердак и часть жилого дома, однако значительную часть постройки пожарным удалось уберечь.

Сам пожилой хозяин, а также соседи, помогавшие спасать имущество, не пострадали. Таким образом, несмотря на масштаб пожара и риск распространения пламени, происшествие обошлось без пострадавших.

Соседи подозревают, что загорелась сажа в дымоходе

Официальная причина пожара в репортаже не названа, однако у местных жителей есть своя версия произошедшего. Карлис предполагает, что возгорание могло начаться в дымоходе.

«Очевидно, его много лет не чистили, и загорелась сажа, потому что он, как говорят, только что растопил котел центрального отопления», — рассказал сосед.

При этом речь идет лишь о предположении очевидца, а не об установленной специалистами причине пожара.

Дом, который семья долго восстанавливала, придется ремонтировать снова

По словам соседей, семья вложила немало времени и сил в ремонт и благоустройство пострадавшего здания. Поэтому пожар стал особенно тяжелым ударом: часть уже проделанной работы оказалась уничтожена огнем.

Тем не менее местные жители уверены, что хозяева не откажутся от восстановления дома. А сам случай показал, насколько важной может оказаться внимательность соседей. Если бы Карлис и Юрис не заметили дым и не подняли тревогу, пожилой мужчина мог бы узнать о пожаре значительно позже.