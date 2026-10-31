В рижском районе Петерсала пожар в квартире на улице Вежу закончился гибелью пожилого мужчины. По словам соседей, возгорания в этом жилище происходили и раньше, а крики хозяина давно стали привычными для обитателей дома. На этот раз из здания пришлось эвакуировать десять человек, одной из жительниц потребовалась помощь в больнице.

В той же квартире уже происходили пожары

Трагедия произошла в доме № 9 на улице Вежу в Риге. Это здание уже попадало в репортажи Degpunktā (TV3) из-за пожара в одной из квартир. В 2024 году здесь загорелся стол в квартире на втором этаже. Тогда огонь не причинил серьезного видимого ущерба зданию, однако соседи жаловались на поведение владельца жилья.

Спустя почти два года пожар произошел снова — в той же квартире. Но на этот раз последствия оказались смертельными.

Жильцы заметили неладное, когда из окон начал валить дым. После тушения пожара в квартире остались выбитые окна, через которые спасатели выбрасывали обгоревшую мебель.

Хозяин квартиры погиб.

«Он регулярно кричал что-то по ночам»

Один из соседей рассказал журналистам, что пожарных вызвал его сын, заметивший происходящее. Во время эвакуации жильцы успели вынести из здания кота. Особенно сильный стресс пережила дочь мужчины, которая находилась дома во время пожара.

По словам соседа, незадолго до трагедии из квартиры погибшего вновь доносились крики. Однако это никого особенно не удивило.

«Он там постоянно орал, кто знает, что там происходило. Он регулярно кричал что-то по ночам», — рассказал мужчина.

Жильцы настолько привыкли к подобному поведению соседа, что не сразу связали крики с возникшей опасностью. Собеседник Degpunktā предполагает, что хозяин квартиры мог заметить пожар, когда подошел к двери, однако точно установить последовательность событий он не может.

Соседи подозревают, что причиной стала сигарета

Жители дома рассказывают, что погибший мужчина, которому было около 70 лет, регулярно курил в квартире. По словам соседа, он даже пытался убедить его отказаться от этой привычки.

Всего за два дня до пожара мужчины встретились возле дома. Тогда сосед обратил внимание пожилого жильца на опасность курения в помещении и неприятный запах, распространявшийся по лестничной клетке.

«Может, перестанешь курить в квартире? Здесь ведь и на лестничной клетке воняет!» — вспоминает он свои слова.

После пожара в квартире обнаружили следы горения кровати. Это заставило соседей предположить, что возгорание могло начаться из-за неосторожного курения.

Однако официальная причина пожара в репортаже не названа, поэтому версия с сигаретой остается предположением жильцов.

Женщину с пятого этажа увезли в больницу

Из-за пожара десяти жителям пришлось покинуть здание. Хотя пламя не распространилось на другие квартиры, дым проник и на верхние этажи.

Житель пятого этажа Константин рассказал, что его жена надышалась дымом прямо у себя дома.

«Я знаю, что она надышалась дымом, ее увезла скорая помощь. Потом я ее забрал, там ей поставили капельницу и отпустили домой», — рассказал мужчина.

Кроме того, медики осмотрели еще одного жильца дома.

В остальных квартирах серьезных видимых повреждений не обнаружили, однако запах гари распространился по зданию.

«Здесь двадцать квартир, в основном живут пожилые люди»

После происшествия соседи вновь заговорили о проблемах, связанных с поведением погибшего мужчины. Жительница дома Светлана рассказала, что в здании всего 20 квартир, причем большинство обитателей — люди пожилого возраста. По ее словам, жильцы давно опасались новых происшествий.

Женщина утверждает, что погибший злоупотреблял алкоголем, и считает, что его поведение представляло опасность для окружающих.

«Ну, так нельзя. Чтобы без какого-либо присмотра жил человек с такой... Хронический алкоголик. Это ужасно, я вам скажу», — поделилась Светлана.

Последствия пожара ощущаются и в ее квартире. Из-за стойкого запаха дыма женщине приходится держать окна открытыми. При этом Светлана отметила, что жилье успели застраховать.

Теперь жители дома пытаются избавиться от запаха гари и привести квартиры в порядок. Для многих произошедшее стало завершением многолетней череды тревожных ситуаций, но на этот раз пожар стоил человеку жизни.