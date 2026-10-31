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Под Саласпилсом Porsche вылетел с дороги и оказался в канаве: водителя увезли в больницу 1 164

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

В окрестностях Саласпилса произошла серьезная авария с участием кабриолета Porsche. Автомобиль съехал с дороги, по пути сбил несколько деревьев и перевернулся на крышу в придорожной канаве. Водитель получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

За сутки похожее происшествие произошло и неподалеку от Ропажи, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Porsche оказался на крыше в придорожной канаве

Авария произошла прохладным утром рабочего дня в окрестностях Саласпилса.

По неизвестной пока причине водитель Porsche потерял контроль над автомобилем. Кабриолет съехал с проезжей части, сбил несколько деревьев и в итоге перевернулся на крышу в канаве.

После происшествия машина получила серьезные повреждения. Чтобы извлечь ее из канавы и поставить обратно на колеса, потребовалась помощь эвакуатора.

На место прибыла и женщина, которая должна была забрать поврежденный автомобиль. В разговоре с журналистами она предположила, что водитель просто не справился с управлением.

Однако точные обстоятельства аварии пока не установлены.

Пострадавшего доставили в больницу с помощью специализированной бригады

В результате аварии пострадал один человек.

«В результате происшествия пострадал один человек, который был передан медикам. Полиция выясняет обстоятельства случившегося», — сообщила представитель Государственной полиции Элина Приедите.

По информации Degpunktā, водитель получил несколько серьезных травм. Для его транспортировки в больницу потребовалось привлечь специализированную врачебную бригаду.

Полиции предстоит установить, что именно привело к потере управления. Среди возможных обстоятельств, которые еще необходимо проверить, — скорость движения и состояние водителя.

Пока нет подтвержденной информации о том, что причиной аварии стало превышение скорости или употребление алкоголя.

Под Ропажи автомобиль «перелетел» через перекресток

Еще одно необычное ДТП произошло в ночь на четверг неподалеку от Ропажи. Там легковой автомобиль также оказался в придорожной канаве, однако обстоятельства происшествия отличались.

Судя по расположению машины, водитель не сумел вписаться в Т-образный перекресток и продолжил движение прямо, после чего автомобиль съехал с дороги.

По имеющейся информации, экстренные службы на место этого происшествия не вызывались. Предполагается, что водитель смог самостоятельно выбраться из автомобиля, однако подробностей о его состоянии нет.

Причины обоих происшествий пока неизвестны

Оба случая произошли в течение суток и закончились съездом автомобилей с дороги, однако данных о какой-либо связи между ними нет.

В случае с Porsche полиция проводит проверку обстоятельств аварии. Что произошло под Ропажи и почему водитель не остановился перед окончанием дороги, пока также неизвестно.

Особенно тяжелыми оказались последствия происшествия под Саласпилсом, где водителю потребовалась срочная медицинская помощь.

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#полиция #ДТП #Саласпилс #травмы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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