На перекрестке улиц Маргариты Старасте и Баускас в Риге произошло очередное столкновение автомобиля с трамваем. Водитель Volkswagen признался, что заметил приближающийся трамвай лишь в последний момент. Как выяснилось, это уже вторая подобная авария на данном участке с начала года.

Не заметил трамвай, хотя остановился перед перекрестком

Очередное дорожно-транспортное происшествие произошло на перекрестке улиц Маргариты Старасте и Баускас, где автомобилистам приходится пересекать трамвайные пути при выезде со второстепенной дороги, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

На этот раз под удар попал Volkswagen. Водитель выехал на рельсы, не заметив приближающийся трамвай, и произошло столкновение.

Автомобиль получил повреждения, однако, по словам его владельца, удар оказался сравнительно несильным и машина сохранила возможность самостоятельно передвигаться. В разговоре с журналистами водитель признал, что перед выездом остановился и осмотрелся, но трамвай все равно не увидел.

«Я остановился здесь, посмотрел, вроде никого не было, сразу не заметил трамвай», — рассказал мужчина.

На вопрос, что могло помешать обзору, он ответил, что серьезных препятствий не было, хотя не исключил, что трамвай могло частично закрывать дерево.

«Заметил только в последний момент. Иначе все могло бы закончиться серьезно, но машина на ходу, удар был не таким сильным», — добавил водитель.

По его словам, он двигался очень медленно — примерно пять километров в час.

Один путь, но трамваи появляются с двух сторон

Этот перекресток уже неоднократно попадал в поле зрения из-за похожих происшествий. Особенность участка заключается в организации трамвайного движения.

На первый взгляд водителю может показаться, что при пересечении единственного трамвайного пути достаточно проверить только одно направление. Однако трамваи здесь движутся в обе стороны.

Сначала трамвай прибывает к остановке, затем продолжает путь до конечной в Бишумуйже, разворачивается и возвращается обратно по тому же участку. Поэтому при выезде на перекресток автомобилистам необходимо проверять обстановку и слева, и справа, даже если рельсовый путь всего один.

Дополнительную сложность создают узкая улица, интенсивное движение автомобилей, а также пешеходы и велосипедисты, за которыми водителям тоже приходится следить.

За год здесь произошло уже две аварии с трамваями

В Rīgas satiksme подтверждают, что столкновения автомобилей с трамваями на этом участке не единичны. По данным предприятия, с начала года на перекрестке улиц Маргариты Старасте и Баускас зарегистрированы два таких происшествия.

Представитель Rīgas satiksme напоминает, что последствия подобных аварий могут быть значительно тяжелее, чем поврежденный автомобиль.

«Столкновения с трамваем могут быть очень серьезными, поскольку это тяжелое и большое транспортное средство, своего рода маленький поезд, поэтому нужно быть внимательными», — подчеркнула она.

Осенью и зимой трамваю сложнее остановиться

Особую опасность на перекрестках с трамвайными путями представляют неблагоприятные погодные условия. Осенью на рельсах скапливаются мокрые листья, а зимой возможно образование наледи. Все это ухудшает сцепление колес с рельсами и увеличивает тормозной путь.

По информации Rīgas satiksme, в таких условиях он может составлять в среднем около 30–40 метров, а в отдельных случаях — еще больше. Это означает, что даже если водитель трамвая вовремя заметит автомобиль на путях и начнет тормозить, избежать столкновения удается не всегда.

Поэтому автомобилистам советуют не ограничиваться беглым взглядом перед пересечением рельсов, а убедиться, что трамвай не приближается ни с одной стороны.

Последнее происшествие обошлось без серьезных последствий, однако повторяющиеся аварии показывают, что этот перекресток требует от водителей особой осторожности.