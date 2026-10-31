В рижском микрорайоне Иманта неизвестные проникли на подземную парковку жилого дома, предварительно повредив камеры видеонаблюдения. Без боковых зеркал остались шесть автомобилей, также была похищена зарядная станция для электромобиля. Похожее преступление недавно произошло в соседней Золитуде, однако полиция пока не может подтвердить связь между двумя случаями.

Сначала вывели из строя камеры, затем проникли на парковку

Владельцы автомобилей, оставленных на подземной стоянке одного из жилых домов в Иманте, обнаружили, что их машины стали объектами кражи, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

По предварительной картине произошедшего, один или несколько злоумышленников сначала позаботились о том, чтобы затруднить их обнаружение.

На парковке были сорваны камеры видеонаблюдения, причем сразу в нескольких местах. После этого неизвестные проникли на территорию стоянки и начали снимать боковые зеркала с припаркованных автомобилей.

В общей сложности пострадали шесть машин. Кроме автомобильных зеркал, злоумышленники похитили оборудование для зарядки электромобиля.

У владельцев автомобилей возникли вопросы не только к действиям преступников, но и к организации безопасности самой парковки.

«Увидел из окна полицейских и сразу понял, что что-то случилось»

Один из пострадавших, владелец Volkswagen Дмитрий, узнал о происшествии, заметив полицейских возле дома.

«Я увидел из окна, что на улице ходят полицейские. Это было необычно. Такое происходит не впервые, и это чувство мне уже знакомо. Конечно, неприятно», — рассказал мужчина.

После кражи автомобиль остался без нормальных боковых зеркал.

Дмитрий решил временно исправить ситуацию самостоятельно: вместо похищенных зеркальных элементов он прикрепил небольшие прямоугольные зеркала с помощью изоленты. Это временная мера, с которой мужчина рассчитывает решить проблему до полноценного ремонта автомобиля.

«Нужно установить защитные сетки»

Другой пострадавший житель дома, которого также зовут Дмитрий, лишился зеркал на своей Audi. Журналисты Degpunktā встретили его, когда мужчина собирался отправиться в автосервис для установки новых деталей. По его словам, после обнаружения кражи жильцы спустились на парковку, где уже работали сотрудники полиции.

«Мы спустились вниз, там была полиция, составляли протокол. Украли камеру, а также зарядное устройство для электромобиля у соседа», — рассказал владелец Audi.

Мужчина считает, что существующих мер безопасности недостаточно. В частности, он предлагает установить дополнительные защитные сетки за ограждениями, чтобы посторонние не могли перелезать через них и попадать на территорию стоянки. По мнению Дмитрия, такие препятствия необходимы с обеих сторон парковки.

Управляющая компания ищет способы защитить стоянку

После происшествия вопрос безопасности подземной парковки стал одной из главных тем обсуждения среди жильцов. Управляющая домом сообщила, что сейчас устанавливается размер причиненного ущерба.

Одновременно рассматриваются варианты дополнительной защиты стоянки, которые могли бы затруднить проникновение посторонних. Какие именно меры будут приняты, пока не решено.

Похожая кража недавно произошла в Золитуде

Случай в Иманте напоминает другое преступление, о котором Degpunktā рассказывала на прошлой неделе. Тогда в соседнем микрорайоне Золитуде двое мужчин проникли на чужую территорию и добрались до подземной парковки. Их добычей также стали автомобильные зеркала.

Сходство обстоятельств вызывает вопросы о том, не действуют ли в Пардаугаве одни и те же злоумышленники. Однако в полиции пока не готовы делать такие выводы.

Журналисты обратились к правоохранителям с вопросом, могут ли оба преступления быть связаны между собой. В полиции ответили, что расследования находятся на начальной стадии, поэтому говорить об общих подозреваемых или единой серии краж пока преждевременно.

Таким образом, несмотря на похожий способ совершения преступлений, связь между происшествиями в Иманте и Золитуде на данный момент не установлена.