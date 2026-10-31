В Эргльской волости Мадонского края произошла смертельная авария: трактор съехал в пруд, а находившийся за рулем человек погиб. Всего за пятницу в Латвии зарегистрировали 132 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 11 человек.

В Мадонском крае произошла трагическая авария с участием сельскохозяйственной техники. Около полуночи в ночь на пятницу в Эргльской волости трактор по неустановленным пока причинам съехал в пруд. Водитель транспортного средства погиб.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию, обстоятельства происшествия выясняются. Причины, по которым трактор оказался в воде, пока не установлены.

За сутки в авариях пострадали 11 человек

Всего в пятницу, 30 октября, на дорогах Латвии зарегистрировано 132 дорожно-транспортных происшествия.

В результате аварий один человек погиб, еще 11 получили травмы. Среди пострадавших — три велосипедиста и один пешеход.

Полиция задержала 12 нетрезвых водителей

Помимо расследования дорожных происшествий, полиция продолжала проверки соблюдения правил дорожного движения.

За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 12 водителей. У пятерых из них степень опьянения была настолько высокой, что за нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Еще 156 водителей были привлечены к ответственности за превышение разрешенной скорости. Двое получили штрафы за агрессивное вождение.

В общей сложности за сутки сотрудники Государственной полиции составили 452 протокола за различные нарушения правил дорожного движения.

Таким образом, помимо смертельной аварии в Мадонском крае, полиция зафиксировала значительное число нарушений, связанных с превышением скорости и управлением автомобилем в нетрезвом состоянии.