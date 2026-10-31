Рижский окружной суд 9 ноября продолжит рассмотрение в апелляционной инстанции уголовного дела об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса. Ранее суд отклонил ходатайство об изменении меры пресечения Михаилу Ульману, а также повторный отвод состава суда, заявленный Виктором Кривошеем. Тем временем полиция расследует возможное использование поддельных документов для создания алиби одного из обвиняемых.

Рассмотрение одного из наиболее резонансных уголовных дел Латвии — об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса — продолжится в Рижском окружном суде 9 ноября в 13:00. На очередном заседании апелляционная инстанция планирует продолжить допрос свидетелей.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию суда, в ходе предыдущих заседаний были рассмотрены несколько ходатайств обвиняемых и других участников процесса. Все они были отклонены.

Ульман просил изменить меру пресечения

Судебная коллегия рассмотрела ходатайство об изменении меры пресечения предпринимателю Михаилу Ульману. Основанием стали представленные документы, свидетельствующие об изменениях в состоянии его здоровья. Однако суд не нашел оснований для удовлетворения просьбы. Ульман продолжает находиться под стражей.

Другой обвиняемый, Виктор Кривошей, повторно заявил отвод составу суда. После заслушивания мнений участников процесса суд отклонил и это ходатайство.

Кроме того, суд отказал в участии в уголовном процессе представительнице Клима Валягина — родственника погибшего Геннадия Валягина, которого следствие считало организатором убийства Бункуса.

Представительница намеревалась добиваться реабилитации Геннадия Валягина. Однако суд не разрешил ей вступить в процесс.

Самому Валягину обвинение в организации убийства не предъявлялось, поскольку он погиб до завершения расследования.

Какие приговоры вынес суд первой инстанции

Ранее Рижский городской суд признал троих обвиняемых виновными в причастности к убийству Бункуса. Непосредственному исполнителю преступления, гражданину России Виктору Кривошею, было назначено пожизненное лишение свободы.

Предпринимателей Александра Бабенко и Михаила Ульмана, признанных виновными в заказе убийства, приговорили к 15 годам заключения каждого. Всем троим также назначен пробационный надзор сроком на три года.

Прокуратура требовала более сурового наказания для предполагаемых заказчиков — по 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Для Кривошея обвинение запрашивало пожизненное заключение.

Приговор обжаловали как обвиняемые, так и прокурор. Поэтому дело сейчас рассматривается в апелляционной инстанции, а решение первой инстанции еще не вступило в законную силу.

Семье Бункуса присудили более 171 тысячи евро

Суд первой инстанции также постановил взыскать с обвиняемых компенсацию морального вреда в размере 171 462 евро. Отцу погибшего Ояру Бункусу и его братьям Каспару и Кристапу назначено по 43 000 евро каждому. Матери Бункуса Даце должна быть выплачена компенсация в размере 42 462 евро.

Для обеспечения выплат суд сохранил арест четырех объектов недвижимости Ульмана. При этом ограничения, ранее наложенные на 97 других объектов недвижимости, доли капитала 14 предприятий и девять транспортных средств, были отменены.

В отношении Бабенко суд постановил конфисковать 110 000 евро, находящихся на хранении в Финансовом управлении Государственной полиции, и сохранить арест трех объектов недвижимости.

Одновременно был отменен арест 66 объектов недвижимости, долей капитала одного предприятия и 25 транспортных средств.

Полиция расследует возможную подделку алиби

На этой неделе появились сведения о новом расследовании, связанном с делом Бункуса. Как сообщила передача TV3 Nekā personīga, Виктор Кривошей подозревается в использовании поддельных документов для подтверждения своего алиби.

Государственная полиция начала отдельный уголовный процесс по факту использования поддельных документов в суде. При этом сам факт подделки и возможная причастность Кривошея к ней должны быть установлены в ходе расследования.

Убийство произошло восемь лет назад

Мартиньш Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года, когда ехал на автомобиле мимо Рижского Лесного кладбища. Вскоре после преступления неподалеку обнаружили сгоревший автомобиль с поддельными регистрационными номерами.

По версии прокуратуры, убийство было связано с профессиональной деятельностью Бункуса в качестве администратора неплатежеспособности. В частности, он занимался делом ООО Rego Trade, бывшим членом правления которого являлся Михаил Ульман. Следствие считает, что мотивом преступления стала неприязнь к администратору из-за исполнения им служебных обязанностей.

Согласно установленным в ходе досудебного расследования обстоятельствам, за организацию убийства было предложено 100 000 евро, а непосредственному исполнителю обещали 200 000 евро. При этом более половины обещанной исполнителю суммы так и не было выплачено.

Предполагаемым организатором преступления следствие называло Геннадия Валягина, ранее осужденного по делу преступной группировки Ивана Харитонова.

В марте 2022 года Валягин был застрелен в рижском микрорайоне Плявниеки. В связи с его смертью обвинение в организации убийства Бункуса ему не предъявлялось.

Еще в отношении одного фигуранта, Аркадия Юдина, уголовный процесс был прекращен, поскольку следствие не установило в его действиях пособничества преступлению.

Почему дело еще не завершено

Несмотря на уже вынесенные приговоры, окончательное судебное решение по делу Бункуса пока не принято.

Апелляционная инстанция продолжает исследовать доказательства и заслушивать свидетелей. В дальнейшем суду предстоит оценить доводы сторон и решить, следует ли оставить приговоры первой инстанции без изменений.

Ближайшее заседание назначено на 9 ноября.