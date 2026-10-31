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В девятиэтажном доме в Риге загорелась проводка: семи жильцам пришлось эвакуироваться 0 110

ЧП и криминал
Дата публикации: 31.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: машина спасателей
ФОТО: LETA

В Риге на улице Салнас вечером в пятницу произошло возгорание электропроводки в подъезде девятиэтажного жилого дома. Еще до прибытия пожарных здание самостоятельно покинули семь человек. В тот же день в Мадонском крае загорелось чердачное перекрытие частного дома, откуда эвакуировались еще два человека.

В пятницу, 30 октября, около 18:00 пожарные получили вызов на улицу Салнас в Риге. В подъезде одного из девятиэтажных жилых домов загорелась электропроводка.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС), еще до прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались семь человек.

Прибывшие пожарные проветрили помещения, а примерно через час после поступления вызова завершили работы на месте происшествия.

Информации о пострадавших в сообщении ГПСС нет. Причина возгорания электропроводки не уточняется.

В Мадонском крае горело перекрытие жилого дома

Еще один пожар произошел в Калснавской волости Мадонского края. Около 11:00 спасателям поступил вызов в одноэтажный жилой дом, где загорелось чердачное перекрытие. Огонь распространился на площади 30 квадратных метров.

До приезда пожарных здание самостоятельно покинули два человека.

Таким образом, в результате двух происшествий в Риге и Мадонском крае из жилых зданий эвакуировались в общей сложности девять человек.

За сутки пожарные получили 39 вызовов

Всего за минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба Латвии зарегистрировала 39 вызовов.

Из них девять были связаны с тушением пожаров, 23 — с проведением спасательных работ. Еще семь вызовов оказались ложными.

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#пожар #жилье #Рига #происшествия #эвакуация #безопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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