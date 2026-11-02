Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ФСБ задержала подростка после предупреждения США о возможном теракте в Москве 0 280

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: ФСБ задержала подростка после предупреждения США о возможном теракте в Москве

ЦОС ФСБ РФ

В Москве задержали несовершеннолетнего, которого российские спецслужбы связывают с угрозой теракта на территории музея-заповедника «Царицыно». Информация о возможном нападении первоначально поступила от американской стороны.

Об этом 1 ноября сообщила Федеральная служба безопасности России. По утверждению ведомства, подросток разместил в TikTok видеоролик, который вызвал подозрения у спецслужб.

Что обнаружили в TikTok

По данным ФСБ, в публикации были фотографии подростка в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках и наушниках. На одном из снимков он держал предмет, похожий на автоматическое оружие.

Среди опубликованных материалов также находились фотографии, сделанные на территории музея-заповедника «Царицыно», с подписью на английском языке I found a place — «Я нашёл место».

В ФСБ утверждают, что подросток был подписан на неонацистский Telegram-канал и искал информацию о массовых убийствах и террористических нападениях.

Имя и точный возраст задержанного не раскрываются.

Предупреждение пришло из США

31 октября посольство США в России предупредило своих граждан об угрозе террористического нападения на территории «Царицыно», которое могло привести к многочисленным жертвам.

Аналогичное предупреждение распространило посольство Германии.

В тот же день музей-заповедник закрыли для посетителей, официально сославшись на технические причины. На следующий день территория вновь открылась.

ФСБ подтвердила получение информации от американской стороны и впоследствии выразила благодарность американским коллегам за содействие.

Что известно о расследовании

По сообщениям российских СМИ, при обыске у подростка обнаружили одежду и аксессуары, фигурировавшие на фотографиях. Следственные органы Москвы рассматривают вопрос о дальнейших процессуальных действиях.

×
#США #Москва #TikTok #ФСБ #теракт
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
1
0
2
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: пожар
Изображение к статье: Евро, банковские карты и чат
Изображение к статье: дтп
Изображение к статье: дтп

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Царицыно
В мире
6
Изображение к статье: Дизель
В мире
1
Изображение к статье: Такер Карлсон
В мире
Изображение к статье: газопровод
В мире
10
Изображение к статье: Целью было обеспечить надежность дальней военной связи и защитить ее от СССР
В мире
2
Изображение к статье: Тот самый дом
В мире
Изображение к статье: Царицыно
В мире
6
Изображение к статье: Дизель
В мире
1
Изображение к статье: Такер Карлсон
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео