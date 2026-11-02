В Москве задержали несовершеннолетнего, которого российские спецслужбы связывают с угрозой теракта на территории музея-заповедника «Царицыно». Информация о возможном нападении первоначально поступила от американской стороны.

Об этом 1 ноября сообщила Федеральная служба безопасности России. По утверждению ведомства, подросток разместил в TikTok видеоролик, который вызвал подозрения у спецслужб.

Что обнаружили в TikTok

По данным ФСБ, в публикации были фотографии подростка в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках и наушниках. На одном из снимков он держал предмет, похожий на автоматическое оружие.

Среди опубликованных материалов также находились фотографии, сделанные на территории музея-заповедника «Царицыно», с подписью на английском языке I found a place — «Я нашёл место».

В ФСБ утверждают, что подросток был подписан на неонацистский Telegram-канал и искал информацию о массовых убийствах и террористических нападениях.

Имя и точный возраст задержанного не раскрываются.

Предупреждение пришло из США

31 октября посольство США в России предупредило своих граждан об угрозе террористического нападения на территории «Царицыно», которое могло привести к многочисленным жертвам.

Аналогичное предупреждение распространило посольство Германии.

В тот же день музей-заповедник закрыли для посетителей, официально сославшись на технические причины. На следующий день территория вновь открылась.

ФСБ подтвердила получение информации от американской стороны и впоследствии выразила благодарность американским коллегам за содействие.

Что известно о расследовании

По сообщениям российских СМИ, при обыске у подростка обнаружили одежду и аксессуары, фигурировавшие на фотографиях. Следственные органы Москвы рассматривают вопрос о дальнейших процессуальных действиях.