ЦОС ФСБ РФ
В Москве задержали несовершеннолетнего, которого российские спецслужбы связывают с угрозой теракта на территории музея-заповедника «Царицыно». Информация о возможном нападении первоначально поступила от американской стороны.
Об этом 1 ноября сообщила Федеральная служба безопасности России. По утверждению ведомства, подросток разместил в TikTok видеоролик, который вызвал подозрения у спецслужб.
Что обнаружили в TikTok
По данным ФСБ, в публикации были фотографии подростка в тактической одежде, балаклаве, кепке, очках и наушниках. На одном из снимков он держал предмет, похожий на автоматическое оружие.
Среди опубликованных материалов также находились фотографии, сделанные на территории музея-заповедника «Царицыно», с подписью на английском языке I found a place — «Я нашёл место».
В ФСБ утверждают, что подросток был подписан на неонацистский Telegram-канал и искал информацию о массовых убийствах и террористических нападениях.
Имя и точный возраст задержанного не раскрываются.
Предупреждение пришло из США
31 октября посольство США в России предупредило своих граждан об угрозе террористического нападения на территории «Царицыно», которое могло привести к многочисленным жертвам.
Аналогичное предупреждение распространило посольство Германии.
В тот же день музей-заповедник закрыли для посетителей, официально сославшись на технические причины. На следующий день территория вновь открылась.
ФСБ подтвердила получение информации от американской стороны и впоследствии выразила благодарность американским коллегам за содействие.
Что известно о расследовании
По сообщениям российских СМИ, при обыске у подростка обнаружили одежду и аксессуары, фигурировавшие на фотографиях. Следственные органы Москвы рассматривают вопрос о дальнейших процессуальных действиях.
Оставить комментарий