В Рижский городской суд передано уголовное дело против негражданина Латвии, обвиняемого в подготовке захвата супружеской пары из Индии. По версии прокуратуры, мужчина собирался получить от заложников деньги, угрожая физической расправой над ними и их родственниками. Для осуществления плана он приобрел полицейскую форму, изучил маршруты передвижения будущих жертв и привлек сообщников.

Прокуратура передала в Рижский городской суд уголовное дело о подготовке похищения двух граждан Индии — мужчины и его супруги. Обвиняемым является негражданин Латвии, который, по версии следствия, планировал захватить людей в заложники ради получения денег.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на прокуратуру, преступление предполагалось совершить группой лиц по предварительному сговору.

Однако реализовать задуманное обвиняемый не успел — в феврале 2026 года его задержали сотрудники полиции.

Изучал привычки будущих жертв и искал сообщников

По данным следствия, подготовка к преступлению началась не позднее января 2026 года. Обвиняемый намеревался захватить супружескую пару из Индии и удерживать ее до получения денег.

Понимая, что самостоятельно осуществить похищение будет сложно, мужчина начал искать людей, готовых участвовать в преступлении.

Следователи установили, что он собирал подробную информацию о будущих жертвах: выяснял, где супруги живут и работают, каким автомобилем пользуются и как передвигаются. Кроме того, предполагаемый организатор давал сообщникам указания относительно обстоятельств захвата, в том числе рассказывал об организации дорожного движения на прилегающих улицах и расположении камер видеонаблюдения.

Захват хотели замаскировать под полицейское задержание

Одной из деталей предполагаемого преступного плана стало использование формы сотрудников Государственной полиции. По версии прокуратуры, обвиняемый приобрел полицейскую форму и передал ее другим участникам группы.

Предполагалось, что во время захвата они будут выдавать себя за полицейских, создавая у жертв впечатление, что происходит официальное задержание. Таким образом преступники рассчитывали осуществить похищение под прикрытием действий правоохранительных органов.

Требовал бы наличные и деньги с банковских счетов

Главной целью предполагаемого преступления было получение денег. Согласно материалам обвинения, мужчина намеревался потребовать у потерпевших наличные средства, а также деньги, находящиеся на их банковских счетах.

Для принуждения к выполнению требований планировалось использовать угрозы причинения телесных повреждений. Кроме того, обвиняемый собирался угрожать похищением супруги мужчины и расправой над его родственниками в случае отказа передать деньги.

Полиция предотвратила преступление

Осуществить план обвиняемому не удалось. Как сообщает прокуратура, благодаря оперативным действиям сотрудников полиции предполагаемый организатор был задержан в феврале 2026 года — до того, как преступление было совершено.

Теперь уголовное дело передано в Рижский городской суд для рассмотрения по существу.

В сообщении прокуратуры не уточняется, сколько человек предполагалось привлечь к похищению и предъявлены ли обвинения другим участникам предполагаемого сговора.

Виновность обвиняемого должна быть установлена судом.