Рижский городской суд в понедельник, 2 ноября, продолжит рассмотрение уголовного дела против предпринимателя Мариса Иле и Гунтарса Ширантса. Их обвиняют в попытке мошенничества при поставке автомобилей Государственной полиции. По версии следствия, правоохранителям передали 17 машин, не соответствовавших предусмотренному договором экологическому стандарту, а предполагаемая сумма мошенничества могла достичь 806 820 евро.

В понедельник, 2 ноября, в 10:00 Рижский городской суд продолжит рассмотрение уголовного дела, связанного с поставкой автомобилей Государственной полиции. На скамье подсудимых — предприниматель Марис Иле и Гунтарс Ширантс, представлявшие полное товарищество A26.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на информацию суда, обоим предъявлены обвинения в попытке мошенничества.

По версии прокуратуры, представители предприятия пытались обманным путем получить от Государственной полиции 61 414 евро. При этом, как утверждает обвинение, их предполагаемый умысел был направлен на завладение в общей сложности 806 820 евро.

За преступление, в котором обвиняют подсудимых, Уголовный закон предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до десяти лет.

Полиции поставили автомобили с другим экологическим стандартом

История началась в конце 2016 года, когда Государственная полиция заключила договор с полным товариществом A26 на поставку автомобилей Citroen Jumpy.

Согласно условиям закупки, транспортные средства должны были соответствовать экологическому стандарту Euro 6. Однако позднее выяснилось, что 17 переданных полиции автомобилей, согласно документации, соответствовали более низкому стандарту Euro 5.

Расследование проводило Бюро внутренней безопасности (БВБ). По данным бюро, представители A26 ввели полицию в заблуждение относительно экологических характеристик автомобилей, переданных в аренду осенью 2016 года.

Государственная полиция была признана потерпевшей стороной уголовного процесса, поскольку выплачивала арендную плату за транспорт, который не соответствовал предусмотренным договором требованиям.

Договор расторгли, автомобили вернули

После обнаружения несоответствий Государственная полиция потребовала от поставщика выполнить договорные обязательства. Однако подтверждения того, что A26 сможет обеспечить поставку автомобилей стандарта Euro 6, получено не было.

В результате 5 января 2017 года полиция объявила об одностороннем отказе от договора и начислении договорной неустойки. Уже 6 февраля стороны подписали соглашение о досрочном прекращении договорных отношений.

Согласно этому соглашению, полиция отказалась от взыскания ранее начисленной неустойки в размере более 60 тысяч евро, а A26 забрало обратно предоставленные в аренду автомобили.

Тогдашняя начальник Главного административного управления Государственной полиции Ренате Фила поясняла, что после возврата машин в рамках гражданско-правовых отношений полиция не понесла убытков.

Марис Иле и Ренате Фила в 2017 году.

Однако прекращение договора не остановило уголовное разбирательство.

Иле ранее не признал нарушения

Комментируя соглашение с полицией, Марис Иле ранее не стал признавать, что предприятие нарушило условия договора.

«Я не говорил, что мы что-то признаем или не признаем. Стороны просто договорились. Были разногласия относительно того, было что-то или не было. Мы воспользовались соответствующим разделом договора и живем дальше», — заявил предприниматель журналистам.

Вместе с Иле по делу проходит Гунтарс Ширантс.

В ходе предыдущего судебного заседания интересы Иле уже представляла новая защитница. Она заменила адвоката Дидзиса Вилемсонса, исключенного из Латвийской коллегии присяжных адвокатов в связи с уголовным делом об уклонении от уплаты налогов.

Что известно о предприятии A26

Полное товарищество A26 было создано в 2016 году тремя компаниями: Auto Īle un Herbst, Ad Rem auto и Auto 26.

Согласно информации Firmas.lv, Марису Иле полностью принадлежат предприятия Autohouse и Mālpils 2. Кроме того, предприниматель владеет долями в компаниях Auto Īle un Herbst, Ad Rem Auto и Mile Auto.

После завершения расследования Бюро внутренней безопасности передало материалы уголовного процесса в прокуратуру Рижского судебного округа, которая предъявила обвинения представителям товарищества.

Судебное разбирательство продолжается. Виновность обвиняемых может быть установлена только вступившим в законную силу приговором суда.