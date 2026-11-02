В понедельник утром, 2 ноября, в рижском районе Саркандаугава загорелось заброшенное здание на улице Твайка, 4. Из-за пожара перекрыто движение транспорта, а троллейбусы № 3 и автобусы № 49 временно следуют по сокращенным маршрутам. На месте работают пожарные с восемью автоцистернами и несколькими автолестницами.

Утром в понедельник, 2 ноября, в Риге произошел пожар в заброшенном здании на улице Твайка. Из-за работы экстренных служб движение в начале улицы перекрыто.

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную пожарно-спасательную службу (ГПСС), вызов поступил вскоре после 5:00.

Для тушения пожара привлечены значительные силы спасателей. На месте происшествия работают пожарные с восемью автоцистернами и несколькими автолестницами.

Улицу Твайка перекрыли для движения

В связи с пожаром движение транспорта в начале улицы Твайка временно прекращено. ГПСС призывает автомобилистов учитывать ограничения при планировании поездок и выбирать альтернативные маршруты.

В качестве одного из вариантов объезда спасатели рекомендуют улицу Аптиекас.

Информации о сроках восстановления движения пока нет.

Изменены маршруты троллейбуса № 3 и автобуса № 49

Пожар повлиял и на работу общественного транспорта.

Как сообщает муниципальное предприятие Rīgas satiksme, из-за происшествия на улице Твайка, 4, временно прекращено движение:

Троллейбусов № 3 — в направлении Кундзиньсалы.

Автобусов № 49 — в направлении Даудерсалы.

Транспорт обоих маршрутов в настоящее время следует только до конечной остановки «Саркандаугава».

Пассажирам рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок.

Тушение продолжается

По состоянию на утро понедельника пожарные продолжают работу на месте происшествия.

Причины возгорания, площадь пожара и информация о возможных пострадавших в сообщении ГПСС не приводятся.