Празднование Хэллоуина в Бауском крае обернулось целой серией происшествий. Полицейские обнаружили на улице четырёхлетнего ребёнка без сопровождения взрослых, задержали нетрезвых подростков и столкнулись со случаем, когда сильно пьяный родитель оказался не в состоянии позаботиться о собственной маленькой дочери.

Как сообщили в самоуправлении Бауски, вечером 31 октября муниципальная полиция совместно с сотрудниками профилактической группы Государственной полиции провела специальный рейд.

Его целью было обеспечение общественного порядка, безопасности детей и подростков, а также проверка того, насколько ответственно родители относятся к своим несовершеннолетним детям.

Четырёхлетний ребёнок оказался один на улице

Одним из наиболее тревожных случаев стало обнаружение четырёхлетнего ребёнка, который находился на улице совершенно один.

Рядом с ним не было ни взрослого, ни сопровождающего в возрасте не менее 13 лет, как того требуют правила.

По этому факту начат процесс об административном правонарушении.

Ещё один серьёзный случай был связан с родителем, который находился в общественном месте в состоянии настолько сильного алкогольного опьянения, что не мог обеспечить необходимый уход за своей малолетней дочерью.

В отношении родителя начат административный процесс. Кроме того, полиция проверяет возможное употребление запрещённых наркотических или психотропных веществ.

Подростки под алкоголем и дети, опоздавшие домой

Во время рейда полицейские выявили двух несовершеннолетних, находившихся под воздействием алкоголя. В обоих случаях начаты административные процессы.

Один из подростков также нарушил правила пребывания несовершеннолетних в общественных местах: ему ещё не исполнилось 16 лет, однако после 22:00 он находился на улице без необходимого сопровождения. За это нарушение начат отдельный административный процесс.

В другом случае вскоре после десяти вечера полицейские заметили двух детей младшего возраста, которые спешили домой.

Выяснилось, что они задержались из-за очереди в магазине.

Сотрудники полиции отвезли обоих детей домой и передали родителям. С детьми и взрослыми провели профилактические беседы.

Дома забрасывали яйцами

Не обошлось и без традиционных для Хэллоуина шалостей, которые в некоторых случаях вышли за рамки допустимого.

В полицию поступили заявления о том, что во время праздничных развлечений неизвестные забрасывали жилые дома яйцами.

Кроме того, сотрудники полиции вынесли пять устных предупреждений детям, которые катались на велосипедах без защитных шлемов либо не имели необходимых прав на управление велосипедом.

Полиция напомнила: праздник не оправдывает нарушения

Начальник муниципальной полиции Баусского края Рейнис Икауниекс отметил, что большинство жителей смогли насладиться праздничной атмосферой, однако напомнил о необходимости уважать окружающих.

«Мы рады, что Хэллоуин прошёл и жители края смогли насладиться праздничной атмосферой. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что даже во время праздников важно соблюдать общественный порядок, уважать окружающих, которые не отмечают этот праздник, и считаться с их выбором», — заявил он.

Руководитель полиции поблагодарил всех, кто праздновал ответственно, и призвал помнить, что развлечения не должны сопровождаться порчей чужого имущества или нарушением общественного порядка.

В самоуправлении подчёркивают, что главной задачей рейда было не только выявление нарушений, но и обеспечение безопасности детей и подростков в вечер, когда на улицах традиционно собирается особенно много несовершеннолетних.