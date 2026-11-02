История с иностранными флагами, которые дважды появлялись на вантах Вантового моста в Риге, получила неожиданную развязку. Полиция установила личность человека, который забирался на мост и закреплял там флаги. Им оказался несовершеннолетний подросток, действовавший из хулиганских побуждений.

Как сообщает представитель Рижской муниципальной полиции Эрику Верзе, установить предполагаемого нарушителя удалось благодаря совместной работе муниципальной полиции, Государственной полиции и Службы государственной безопасности (VDD).

Правоохранители проанализировали записи камер видеонаблюдения, а также информацию о лицах, проверенных в связи с этими происшествиями.

В результате удалось установить личность подростка, который в октябре дважды самовольно взбирался на ванты Вантового моста и прикреплял к ним флаги иностранных государств.

По информации муниципальной полиции, его действия были продиктованы хулиганскими мотивами.

Сначала Афганистан, затем Саудовская Аравия

Напомним, что в октябре на Вантовом мосту произошли два похожих инцидента.

Сначала на вантах моста появился флаг бывшей Исламской Республики Афганистан. Полицейским пришлось снимать его с конструкции.

Спустя несколько недель история повторилась.

В минувшую среду утром с вант Вантового моста сняли уже флаг Саудовской Аравии.

Повторное появление иностранных флагов на одном из самых узнаваемых мостов Риги вызвало вопросы о мотивах неизвестного и безопасности объекта.

Вице-мэр Риги заподозрил провокацию

После второго происшествия заместитель председателя Рижской думы Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение) публично выразил обеспокоенность.

По его мнению, появление за короткий промежуток времени двух флагов исламских государств на Вантовом мосту могло быть намеренной провокацией.

Ратниекс призвал Службу государственной безопасности и другие ответственные учреждения расследовать произошедшее.

Он предположил, что подобные действия могут быть проверкой способности латвийских служб оперативно реагировать на потенциальные угрозы и даже началом более масштабных провокаций против Латвии и её безопасности.

Однако установленные полицией обстоятельства указывают на другую причину происшествий — хулиганские побуждения несовершеннолетнего.

Что грозит подростку?

По факту произошедшего Рижская муниципальная полиция начала процесс об административном правонарушении за нарушение общественного порядка.

За такое нарушение законодательство предусматривает предупреждение или денежный штраф.

Максимальный штраф для физического лица составляет 500 евро, для юридического — 5000 евро.

При этом полиция пока не сообщила, какое именно наказание может быть назначено подростку.

Таким образом, история, которую первоначально рассматривали в том числе как возможную провокацию против безопасности Латвии, по данным полиции, оказалась связана с хулиганскими действиями несовершеннолетнего.