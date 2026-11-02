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Угощение, которое могло закончиться бедой: в Латвии расследуют случай с конфетой 3 1375

ЧП и криминал
Дата публикации: 02.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Конфета с иголкой
ФОТО: Facebook

В Латвии полиция начала проверку после сообщения о том, что в конфете, полученной во время празднования Хэллоуина, была обнаружена игла.

Как сообщает Государственная полиция, инцидент произошёл в Звейниекциемсе.

В полицию поступило заявление о находке острого предмета внутри сладости. По данному факту начата ведомственная проверка, в ходе которой предстоит выяснить обстоятельства происшествия.

При этом в Государственной полиции отметили, что подобные сообщения появляются практически каждый год во время празднования Хэллоуина.

По наблюдениям правоохранительных органов, в социальных сетях регулярно распространяются публикации о якобы обнаруженных в конфетах и других сладостях острых предметах.

Пока полиция не сообщила, удалось ли установить происхождение иглы и при каких обстоятельствах она могла оказаться в конфете. Информации о пострадавших также нет.

Правоохранительные органы продолжают проверку.

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#полиция #Латвия #безопасность #социальные сети #хеллоуин #сладости
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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