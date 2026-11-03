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Деньги в карманах, таблетки в трусах: чем закончилась торговля в центре Риги 0 366

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Наркотики в трусах
ФОТО: BB.LV/AI

Необычный способ хранения товара не помог предполагаемому наркоторговцу избежать задержания. В Верманском парке в центре Риги мужчина доставал подозрительные таблетки прямо из нижнего белья и передавал их покупателям за деньги. За происходящим наблюдали сотрудники полиции.

Инцидент произошёл 23 октября в Верманском парке, где внимание операторов Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции привлекла группа людей. Один из мужчин, предположительно, занимался продажей наркотических веществ.

Как сообщает Рижская муниципальная полиция, камеры зафиксировали весьма необычный способ хранения предполагаемого товара. Мужчина доставал из трусов прозрачный пакетик, в котором, предположительно, находились таблетки, передавал их другим людям и получал взамен наличные деньги.

Подозрительные действия не остались незамеченными. Операторы видеонаблюдения передали информацию ближайшему патрулю муниципальной полиции, который оперативно прибыл в парк и задержал мужчину.

При проверке в его сумке и карманах куртки полицейские обнаружили значительную сумму наличных денег, а также две таблетки.

Сам задержанный попытался объяснить происхождение таблеток довольно буднично: по его словам, это были обычные лекарства от простуды.

Однако такое объяснение не сняло подозрений правоохранителей.

Для дальнейшего разбирательства на место происшествия вызвали сотрудников Государственной полиции, которым предстоит провести необходимые процессуальные действия.

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#Рига #полиция #преступность #таблетки #задержание #наркотики
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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