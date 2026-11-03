В понедельник утром на Рижской объездной дороге возле Саласпилса столкнулись два грузовых автомобиля. В результате аварии был поврежден топливный бак одного из них, и на проезжую часть вылилось около 400 литров горючего. Движение на участке пришлось частично ограничить.

Фура выехала перед самосвалом

Авария произошла на перекрестке Рижской объездной дороги с улицей Миера, неподалеку от Саласпилса, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Водитель самосвала по имени Алдис перевозил 25-тонный груз из Сауриеши в Броцены. Он двигался в направлении Саулкалне, когда с боковой дороги перед ним начала выезжать фура, поворачивавшая направо.

По словам Алдиса, сначала ему показалось, что другой водитель собирается остановиться и уступить дорогу. Однако грузовик продолжил движение.

«Он там медленно, медленно ехал, я думал, что он остановится, а потом смотрю — нет! Тогда уже было поздно», — рассказал водитель журналистам.

Алдис попытался затормозить, но расстояния для предотвращения столкновения уже не хватило. Уйти от удара на встречную полосу он также не мог, поскольку навстречу двигались другие автомобили.

«Навстречу еще ехали машины, и я не мог выехать на ту сторону — ничего другого не оставалось», — пояснил мужчина.

На дорогу вылилось 400 литров топлива

В результате столкновения был поврежден топливный бак самосвала вместимостью 400 литров. По информации Degpunktā, все его содержимое оказалось на проезжей части.

Разлившееся горючее сделало дорожное покрытие чрезвычайно скользким, создав дополнительную опасность для проезжавших автомобилей.

Из-за последствий аварии движение по Рижской объездной дороге в районе происшествия пришлось частично перекрыть.

Второй водитель ударился головой

После столкновения Алдис отправился проверить состояние водителя другой фуры. По его словам, было заметно, что мужчина получил удар по голове.

Однако подробно обсудить обстоятельства аварии водителям не удалось из-за языкового барьера. Как сообщает Degpunktā, второй участник столкновения приехал из Ирландии.

Информация о тяжести его травм и необходимости госпитализации не приводится.

Причины аварии выясняет полиция

Обстоятельства столкновения предстоит установить сотрудникам Государственной полиции.

В частности, правоохранителям необходимо выяснить, почему водитель фуры продолжил движение при выезде на перекресток и не пропустил приближавшийся грузовик.

Пока обстоятельства происшествия известны главным образом со слов водителя самосвала.

Окончательные выводы о причинах аварии и ответственности ее участников полиция еще не представила.