Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Грузовик выехал на перекресток, не пропустив самосвал: под Саласпилсом дорогу залило топливом 0 52

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

В понедельник утром на Рижской объездной дороге возле Саласпилса столкнулись два грузовых автомобиля. В результате аварии был поврежден топливный бак одного из них, и на проезжую часть вылилось около 400 литров горючего. Движение на участке пришлось частично ограничить.

Фура выехала перед самосвалом

Авария произошла на перекрестке Рижской объездной дороги с улицей Миера, неподалеку от Саласпилса, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Водитель самосвала по имени Алдис перевозил 25-тонный груз из Сауриеши в Броцены. Он двигался в направлении Саулкалне, когда с боковой дороги перед ним начала выезжать фура, поворачивавшая направо.

По словам Алдиса, сначала ему показалось, что другой водитель собирается остановиться и уступить дорогу. Однако грузовик продолжил движение.

«Он там медленно, медленно ехал, я думал, что он остановится, а потом смотрю — нет! Тогда уже было поздно», — рассказал водитель журналистам.

Алдис попытался затормозить, но расстояния для предотвращения столкновения уже не хватило. Уйти от удара на встречную полосу он также не мог, поскольку навстречу двигались другие автомобили.

«Навстречу еще ехали машины, и я не мог выехать на ту сторону — ничего другого не оставалось», — пояснил мужчина.

На дорогу вылилось 400 литров топлива

В результате столкновения был поврежден топливный бак самосвала вместимостью 400 литров. По информации Degpunktā, все его содержимое оказалось на проезжей части.

Разлившееся горючее сделало дорожное покрытие чрезвычайно скользким, создав дополнительную опасность для проезжавших автомобилей.

Из-за последствий аварии движение по Рижской объездной дороге в районе происшествия пришлось частично перекрыть.

Второй водитель ударился головой

После столкновения Алдис отправился проверить состояние водителя другой фуры. По его словам, было заметно, что мужчина получил удар по голове.

Однако подробно обсудить обстоятельства аварии водителям не удалось из-за языкового барьера. Как сообщает Degpunktā, второй участник столкновения приехал из Ирландии.

Информация о тяжести его травм и необходимости госпитализации не приводится.

Причины аварии выясняет полиция

Обстоятельства столкновения предстоит установить сотрудникам Государственной полиции.

В частности, правоохранителям необходимо выяснить, почему водитель фуры продолжил движение при выезде на перекресток и не пропустил приближавшийся грузовик.

Пока обстоятельства происшествия известны главным образом со слов водителя самосвала.

Окончательные выводы о причинах аварии и ответственности ее участников полиция еще не представила.

×
#полиция #ДТП #Саласпилс #водители #топливо #дорожное движение
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Конфета с иголкой
Изображение к статье: Хэллоуин в Латвии: на улице нашли четырёхлетнего ребёнка без присмотра
Изображение к статье: полицейский бусик
Изображение к статье: Марис Иле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
3
Изображение к статье: согласованное сообщение
Наша Латвия
Изображение к статье: мужчина и полиция
ЧП и криминал
Изображение к статье: коридор
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: Лежачий полицейский
Наша Латвия
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
2
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
3
Изображение к статье: согласованное сообщение
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео