В рижском микрорайоне Межапарк в одной из квартир многоэтажного дома обнаружили мертвого пожилого мужчину. Тревогу подняли соседи, которые давно его не видели и почувствовали неприятный запах, распространявшийся из квартиры. Полиция начала уголовный процесс, однако первоначальных признаков преступления не обнаружено.

Соседи забеспокоились из-за запаха

Происшествие случилось в многоквартирном доме на улице Мирдзы Кемпе в Межапарке, сообщает программа TV3 Degpunktā.

Жители заметили, что один из пожилых соседей уже продолжительное время не появляется на лестничной площадке. Ситуация стала вызывать особое беспокойство, когда из-за двери его квартиры начал распространяться неприятный запах.

Больше всего встревожились несколько женщин, проживающих на пятом этаже неподалеку от квартиры мужчины. Одна из соседок решила проверить, все ли с ним в порядке, и позвонила в дверь. Однако никто не открыл.

«Я позвонила в дверь, никто не ответил, запах был довольно неприятный, поэтому я начала волноваться», — рассказала жительница дома журналистам Degpunktā.

По ее словам, в квартире проживал мужчина преклонного возраста, которого она лично видела всего несколько раз. На вопрос журналистов, как долго соседа не было видно, женщина ответила, что прошло уже больше недели.

Полиция провела расследование на месте

После обращения жителей к дому прибыли оперативные службы. В квартире обнаружили тело пожилого мужчины. В течение дня во дворе многоэтажки находились полицейские экипажи, а следователи выясняли обстоятельства произошедшего.

Представитель Государственной полиции Лига Дзилюма сообщила, что по факту смерти начат уголовный процесс в соответствии с главой 13 Уголовного закона, регулирующей преступные деяния против здоровья человека.

При этом, по первоначальной информации полиции, ничто не свидетельствует о том, что смерть мужчины наступила в результате преступления. Точная причина смерти пока не сообщается.

Что делать, если сосед долго не выходит на связь

Происшествие вновь обращает внимание на ситуации, когда пожилые или одиноко проживающие люди могут долгое время оставаться без помощи, а окружающие узнают о случившемся лишь спустя несколько дней.

Если человек продолжительное время не появляется, не отвечает на звонки или стук в дверь, а из квартиры доносятся подозрительные звуки либо распространяется необычный запах, не стоит откладывать обращение за помощью.

Оперативные службы призывают в подобных случаях звонить по единому номеру экстренной помощи 112.

Своевременное обращение может помочь установить, не угрожает ли человеку опасность и не требуется ли ему срочная медицинская помощь.