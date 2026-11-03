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Ключи в руках, а машина не заводится: хакеры требуют выкуп с владельцев китайских авто 0 215

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: В России владельцы китайских электромобилей Li Auto столкнулись с новой схемой мошенничества.
ФОТО: BB.LV/AI

В России владельцы китайских электромобилей Li Auto столкнулись с новой схемой мошенничества. Злоумышленники получают доступ к учётным записям автомобилей, меняют пароли и фактически лишают владельцев возможности пользоваться некоторыми функциями машин. В отдельных случаях водители даже не могут завести автомобиль.

По информации представителей клуба владельцев Li Auto, известно как минимум о 20 пострадавших. За возвращение контроля над автомобилем мошенники требуют до 250 тысяч рублей — приблизительно 2750 евро.

Причиной уязвимости стала особенность регистрации автомобилей, ввезённых в Россию по схеме параллельного импорта. Для создания учётных записей используются китайские телефонные номера, доступ к которым у российских владельцев может быть ограничен.

Этим и пользуются злоумышленники. Получив контроль над привязанной к автомобилю учётной записью, они меняют пароль и блокируют доступ законному владельцу.

В результате дорогой современный автомобиль, оснащённый многочисленными цифровыми системами, может оказаться частично недоступным для собственного хозяина. Причём для этого преступникам необязательно находиться рядом с машиной — достаточно получить контроль над её цифровой учётной записью.

Ситуация привлекла внимание автомобильного сообщества, поскольку проблема затрагивает не только сохранность персональных данных, но и возможность полноценного использования транспортного средства.

История с Li Auto наглядно показывает новую опасность цифровизации автомобилей: доступ к некоторым функциям машины теперь зависит не только от наличия ключей, но и от безопасности учётной записи.

При этом речь идёт именно о блокировке цифрового доступа и отдельных функций автомобиля, а не о доказанных случаях перехвата управления движущейся машиной.

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#мошенничество #кибербезопасность #цифровизация #электромобили
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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