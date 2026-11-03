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Минобороны Латвии предупреждает: холодильники могут нагреться, а отопительные котлы заморозиться 0 331

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Холодильник

В нескольких европейских странах зафиксированы инциденты в сфере кибербезопасности, в ходе которых злоумышленники получали несанкционированный доступ к холодильным системам магазинов, вызывая сбои в их работе и причиняя значительный финансовый ущерб.

Попытки подобных кибератак зафиксированы и в Латвии, сообщили bb.lv в Министерстве обороны Латвии.

Учитывая, что целью злоумышленников могут стать не только холодильные установки, но и другие системы операционных технологий (OT), например отопительные котлы, водяные насосы или панели управления солнечными энергетическими установками, Национальный центр кибербезопасности призывает организации убедиться, что используемые ими OT-системы не находятся в открытом доступе и к ним нельзя напрямую подключиться через интернет.

Кроме того, для удалённого доступа рекомендуется использовать защищённые решения и многофакторную аутентификацию, а также отделять OT-системы от общей IT-сети организации или предприятия.

В случае инцидентов в сфере кибербезопасности необходимо незамедлительно сообщать в компетентные органы.

Как сообщал bb.lv, в понедельник хакеры до 50 градусов Цельсия повысили температуру в холодильных системах продуктовых магазинов Эстонии, Швеции, Бельгии и Нидерландов.

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#Латвия #кибербезопасность #Минобороны
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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