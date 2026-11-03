В нескольких европейских странах зафиксированы инциденты в сфере кибербезопасности, в ходе которых злоумышленники получали несанкционированный доступ к холодильным системам магазинов, вызывая сбои в их работе и причиняя значительный финансовый ущерб.
Попытки подобных кибератак зафиксированы и в Латвии, сообщили bb.lv в Министерстве обороны Латвии.
Учитывая, что целью злоумышленников могут стать не только холодильные установки, но и другие системы операционных технологий (OT), например отопительные котлы, водяные насосы или панели управления солнечными энергетическими установками, Национальный центр кибербезопасности призывает организации убедиться, что используемые ими OT-системы не находятся в открытом доступе и к ним нельзя напрямую подключиться через интернет.
Кроме того, для удалённого доступа рекомендуется использовать защищённые решения и многофакторную аутентификацию, а также отделять OT-системы от общей IT-сети организации или предприятия.
В случае инцидентов в сфере кибербезопасности необходимо незамедлительно сообщать в компетентные органы.
❗️❗️❗️ Vairākās Eiropas valstīs ir konstatēti kiberdrošības incidenti, kuros uzbrucēji nesankcionēti piekļuvuši veikalu saldēšanas sistēmām, radot to darbības traucējumus, kā arī būtiskus finansiālus zaudējumus. Šādu kiberuzbrukumu mēģinājumi ir fiksēti arī Latvijā.
Ņemot vērā, ka uzbrucēju mērķis var būt ne tikai saldētavu sistēmas, bet arī citas operacionālo tehnoloģiju (OT) sistēmas, piemēram, apkures katli, ūdens sūkņi vai saules enerģijas sistēmu vadības paneļi, Nacionālais kiberdrošības centrs aicina organizācijas pārliecināties, ka to izmantotās OT sistēmas nav eksponētas un tieši pieejamas internetā. Tāpat ieteicams attālinātajai piekļuvei izmantot drošus risinājumus un daudzfaktoru autentifikāciju, kā arī nodalīt OT sistēmas no organizācijas vai uzņēmuma kopējā IT tīkla.
Kiberdrošības incidentu gadījumā aicinām nekavējoties ziņot Kiberincidentu novēršanas institūcijai @certlv, rakstot uz [email protected].— Aizsardzības ministrija 🇱🇻 (@AizsardzibasMin) November 3, 2026
Как сообщал bb.lv, в понедельник хакеры до 50 градусов Цельсия повысили температуру в холодильных системах продуктовых магазинов Эстонии, Швеции, Бельгии и Нидерландов.
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