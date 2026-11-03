Переписка на сайте знакомств обернулась уголовным делом для мужчины, который предложил несовершеннолетнему встретиться на пляже в Лиепае для действий сексуального характера. Во время полицейской проверки у него также обнаружили амфетамин. Однако тюремного заключения обвиняемый избежал.

Прокуратура Южной Курземе назначила мужчине двухлетний пробационный надзор за склонение 15-летнего подростка к встрече с целью совершения действий сексуального характера.

Как сообщает прокуратура, инцидент произошёл в марте 2026 года. Мужчина познакомился с подростком на платформе для знакомств и общения. Зная, что собеседнику всего 15 лет, он предложил ему встретиться на пляже в Лиепае для интимного контакта.

В тот же день сотрудники полиции проверили мужчину и обнаружили у него порошкообразное вещество, содержащее менее одного грамма амфетамина.

Следствие установило, что наркотическое вещество обвиняемый приобрёл незаконно и хранил для личного употребления, без намерения продавать.

Мужчина полностью признал вину в обоих преступлениях, заявил о раскаянии и согласился на завершение уголовного процесса посредством постановления прокурора о наказании.

В результате ему назначили пробационный надзор сроком на два года. Кроме того, с обвиняемого взыскали в пользу государства 591 евро процессуальных расходов.

Таким образом, за попытку организовать встречу сексуального характера с несовершеннолетним и незаконное хранение наркотиков мужчина получил наказание без лишения свободы.