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Предложил 15-летнему интимную встречу: решение прокуратуры может удивить 2 613

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Переписка на сайте знакомств обернулась уголовным делом для мужчины, который предложил несовершеннолетнему встретиться на пляже.
ФОТО: BB.LV/AI

Переписка на сайте знакомств обернулась уголовным делом для мужчины, который предложил несовершеннолетнему встретиться на пляже в Лиепае для действий сексуального характера. Во время полицейской проверки у него также обнаружили амфетамин. Однако тюремного заключения обвиняемый избежал.

Прокуратура Южной Курземе назначила мужчине двухлетний пробационный надзор за склонение 15-летнего подростка к встрече с целью совершения действий сексуального характера.

Как сообщает прокуратура, инцидент произошёл в марте 2026 года. Мужчина познакомился с подростком на платформе для знакомств и общения. Зная, что собеседнику всего 15 лет, он предложил ему встретиться на пляже в Лиепае для интимного контакта.

В тот же день сотрудники полиции проверили мужчину и обнаружили у него порошкообразное вещество, содержащее менее одного грамма амфетамина.

Следствие установило, что наркотическое вещество обвиняемый приобрёл незаконно и хранил для личного употребления, без намерения продавать.

Мужчина полностью признал вину в обоих преступлениях, заявил о раскаянии и согласился на завершение уголовного процесса посредством постановления прокурора о наказании.

В результате ему назначили пробационный надзор сроком на два года. Кроме того, с обвиняемого взыскали в пользу государства 591 евро процессуальных расходов.

Таким образом, за попытку организовать встречу сексуального характера с несовершеннолетним и незаконное хранение наркотиков мужчина получил наказание без лишения свободы.

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#прокуратура #несовершеннолетние #Лиепая #наркотики
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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