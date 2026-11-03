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Семь рейсов, семь угроз взрыва: кто-то устроил переполох в аэропортах Европы 0 182

ЧП и криминал
Дата публикации: 03.11.2026
BB.LV
Изображение к статье: Семь пассажирских самолётов за один день оказались в центре авиационных тревог в нескольких странах Европы.
ФОТО: BB.LV/AI

Семь пассажирских самолётов за один день оказались в центре авиационных тревог в нескольких странах Европы. Сообщения о возможных взрывных устройствах поступили 3 ноября в отношении рейсов, связанных с Польшей, Испанией, Италией и Болгарией. Для сопровождения одного из лайнеров пришлось даже поднимать военные истребители.

Серия инцидентов началась утром во вторник, 3 ноября, в Варшаве. Первоначально сообщалось о двух пассажирских самолётах, в отношении которых поступили предупреждения о возможных бомбах на борту.

Как сообщал bb.lv, первый случай произошёл с самолётом польской авиакомпании LOT, следовавшим из Лондона в Варшаву. Из-за сообщения об угрозе взрыва лайнер совершил незапланированную посадку в аэропорту Варшава-Модлин. На время проверки работу аэропорта приостановили.

Второй инцидент затронул самолёт скандинавской авиакомпании SAS, прибывший из Копенгагена в варшавский аэропорт имени Фредерика Шопена. Воздушное судно также проверили на наличие взрывного устройства. Угроза не подтвердилась.

Однако, как сообщает британская газета The Guardian, двумя случаями в польской столице дело не ограничилось.

В течение дня аналогичные предупреждения поступили в отношении других пассажирских рейсов. Среди них оказались самолёты авиакомпании Ryanair, направлявшиеся в испанскую Мурсию, итальянский Рим и болгарскую Софию.

Особенно серьёзные меры безопасности были приняты в Италии. Для сопровождения одного из пассажирских лайнеров в воздух подняли два военных истребителя.

В общей сложности за один день сообщения о возможных взрывных устройствах затронули семь пассажирских рейсов.

После проведения проверок выяснилось, что все семь угроз были ложными. Информации об обнаружении взрывчатки не поступало.

Пока остаётся неясным, были ли эти инциденты связаны между собой или речь идёт о нескольких независимых случаях. Также не установлено, кто стоял за распространением сообщений об угрозах.

Несмотря на то что ни одна из тревог не подтвердилась, происшествия привели к дополнительным проверкам безопасности, нарушениям в работе аэропортов и привлечению военной авиации.

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#Италия #Польша #авиация #Испания #безопасность #Болгария
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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