Государственная полиция завершила расследование особо жестокого убийства 26-летнего мужчины в Резекне. Его тело, завернутое в простыню, обнаружили на балконе многоквартирного дома в январе этого года. По данным следствия, преступлению предшествовал конфликт во время употребления алкоголя. Двум подозреваемым грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Государственная полиция Латвии завершила расследование уголовного дела об особо жестоком убийстве мужчины в Резекне. Преступление было совершено в начале января 2026 года, а тело погибшего обнаружили на балконе одного из многоквартирных домов.

Как сообщили в Государственной полиции, 30 октября материалы уголовного дела были переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования двух подозреваемых.

Мужчину искали два дня

7 января сотрудники Северолатгальского участка Латгальского регионального управления полиции получили сообщение о пропаже мужчины 1999 года рождения. Правоохранители незамедлительно начали поиски.

Спустя два дня, 9 января, полицейские обнаружили тело пропавшего в одном из многоквартирных домов Резекне. На теле имелись признаки насильственной смерти. По данным следствия, мужчина был убит с особой жестокостью. После убийства его тело завернули в простыню и поместили на балкон.

Подозреваемых задержали в Риге

В ходе расследования полицейские установили личности предполагаемых участников преступления.

В результате совместной операции сотрудников Северолатгальского участка, Рижского регионального управления и Главного управления криминальной полиции в Риге были задержаны двое мужчин — 1993 и 1998 годов рождения. К обоим применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

При этом мужчина 1993 года рождения был заключен под стражу в рамках другого уголовного процесса.

Убийству предшествовал конфликт во время употребления алкоголя

Как установили следователи, перед совершением преступления участники событий вместе употребляли алкоголь. Во время застолья между ними возник конфликт, после которого произошло убийство.

Другие обстоятельства конфликта, в том числе его причины и последовательность действий подозреваемых, полиция в опубликованном сообщении не раскрывает.

Подозреваемым грозит пожизненное заключение

Уголовный процесс в отношении мужчин 1993 и 1998 годов рождения квалифицирован по пунктам 4 и 10 статьи 117 Уголовного закона Латвии. Эта статья предусматривает ответственность за убийство при отягчающих обстоятельствах.

За совершение такого преступления предусмотрено:

пожизненное лишение свободы либо заключение на срок от 10 до 20 лет;

пробационный надзор на срок до трех лет;

возможная конфискация имущества.

Досудебное расследование завершено, и дальнейшее решение о начале уголовного преследования предстоит принять прокуратуре.

Государственная полиция напоминает, что подозреваемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в установленном законом порядке.