Пассажирский самолёт, следовавший из Лондона в Варшаву, был вынужден изменить маршрут из-за сообщения о возможном взрывном устройстве на борту. После приземления лайнер отправили на удалённую стоянку, а аэропорт Варшава-Модлин временно закрыли. На борту находился 181 человек.

Инцидент произошёл во вторник, 3 ноября. Самолёт выполнял рейс из лондонского аэропорта Хитроу в главный аэропорт польской столицы — Варшава-Шопен. Однако во время полёта поступило сообщение о возможном взрывном устройстве, после чего было принято решение направить лайнер в аэропорт Модлин, расположенный неподалёку от Варшавы.

Как сообщает польский телеканал VN24, самолёт благополучно приземлился в 10:01 по местному времени.

По словам представителя аэропорта, на борту находился 181 человек.

«Аэропорт закрыт. Мы ожидаем прибытия специалистов по обезвреживанию взрывных устройств», — сообщил представитель воздушной гавани журналистам.

После посадки самолёт направили на удалённую стоянку, где его должны обследовать специалисты по взрывчатке.

В администрации аэропорта подчеркнули, что безопасность пассажиров, экипажа и сотрудников воздушной гавани сейчас является главным приоритетом.

На момент первоначального сообщения оставалось неизвестным, покинули ли пассажиры самолёт или продолжали находиться на борту.

Аэропорт пообещал оперативно сообщить дополнительную информацию о развитии ситуации.

Пока неизвестно, действительно ли на борту находилось взрывное устройство или тревога оказалась ложной. Окончательные выводы будут сделаны после проверки самолёта специалистами.

Инцидент произошёл всего через несколько часов после другого авиационного происшествия. В понедельник, 2 ноября, из-за аналогичного сообщения об угрозе взрыва для сопровождения самолёта авиакомпании Wizz Air, следовавшего из Лондона, был поднят в воздух истребитель.