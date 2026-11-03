В воскресенье на улице Леюпес в Адажи произошел крупный пожар на территории деревообрабатывающего предприятия. Огонь охватил стены, кровлю и сушильную камеру производственного ангара. Пожарным потребовалось около шести часов, чтобы справиться с возгоранием. Никто не пострадал, однако поврежденное имущество предприятия не было застраховано.

Густой дым привлек внимание соседних предприятий

Вызов на промышленную территорию в Адажи спасатели получили незадолго до двух часов дня. Из-за масштабов возгорания происшествию присвоили повышенный приоритет, сообщает программа TV3 Degpunktā.

На месте собрались пожарные, полиция и другие оперативные службы. Над производственным ангаром поднимались густые клубы дыма. Происходящее привлекло внимание работников соседних предприятий, которые приехали проверить, не угрожает ли пожар их зданиям.

Один из очевидцев рассказал, что заметил дым и решил выяснить, что случилось.

«Я просто увидел дым, приехал посмотреть, что происходит. Пламени как такового не было, больше дыма. Полиции было много, муниципальной полиции машин шесть-семь», — рассказал мужчина.

Наблюдавшим за происходящим людям оставалось ждать, пока пожарные справятся с огнем.

Горели стены, крыша и сушильная камера

Как сообщил командир отделения Адажской части Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Андрей Алехнович, пожар затронул сразу несколько частей здания. В ангаре находились помещения автосервиса, а также оборудование, связанное с деревообработкой. В сушильной камере загорелись древесные опилки.

По данным спасателей, площадь поврежденных огнем конструкций была значительной:

Стены и другие строительные конструкции — 600 квадратных метров.

Кровля здания — 900 квадратных метров.

Сушильная камера — 9 квадратных метров.

Таким образом, огонь затронул около 1500 квадратных метров стен и кровли, а также отдельную сушильную камеру.

Пришлось отключить газ и электричество

Во время тушения спасатели приняли дополнительные меры, чтобы предотвратить распространение пожара и снизить риск новых происшествий. На объекте отключили электроснабжение и подачу газа. Кроме того, с территории рядом с горящими конструкциями эвакуировали находившиеся там автомобили.

Пожарным потребовалось около шести часов, чтобы ликвидировать возгорание.

Несмотря на значительные повреждения здания, обошлось без пострадавших.

Причину пожара установит экспертиза

Что именно привело к возгоранию, пока неизвестно. Одной из возможных причин может быть техническая неисправность оборудования, однако подтвердить или исключить эту версию предстоит специалистам в ходе экспертизы.

Представители предприятия, с которыми поговорили журналисты Degpunktā, выразили сомнения в том, что причиной пожара стала неисправность одного из устройств.

При этом они сообщили еще об одном неприятном обстоятельстве: имущество, поврежденное огнем, не было застраховано. Это означает, что предприятие не сможет рассчитывать на страховое возмещение соответствующего ущерба.

Точная стоимость поврежденного имущества пока не называется.