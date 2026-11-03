Крупный пожар в производственном здании на улице Твайка в Риге вчера серьезно осложнил движение в окрестностях. Огонь охватил 2250 квадратных метров, для тушения привлекли восемь пожарных расчетов и три автолестницы.
Хотя пожар удалось локализовать еще утром, спасатели продолжали в течение дня разбирать конструкции и ликвидировать отдельные очаги горения. Движение транспорта и пешеходов на части улицы было ограничено, сообщает программа TV3 Degpunktā.
Огонь охватил почти треть здания
Сообщение о пожаре в здании бывшей мебельной фабрики на улице Твайка спасатели получили вскоре после пяти часов утра. К моменту прибытия пожарных пламя охватило значительную площадь производственных помещений. Общая площадь возгорания достигла 2250 квадратных метров — почти трети всего здания.
Из-за масштабов происшествия к тушению привлекли восемь пожарных расчетов. Также потребовалось задействовать три автолестницы.
Исполняющий обязанности командира 7-й части Рижского регионального управления Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Александр Иволга рассказал, что в первую очередь спасателям необходимо было организовать бесперебойную подачу воды.
«Сначала технику установили у места забора воды, поскольку площадь пожара была большой и для тушения требовалось подавать воду», — пояснил он.
Одновременно пожарные обследовали помещения и приступили к тушению. Позднее начались работы по вывозу техники и оборудования.
Улицу перекрыли в обоих направлениях
Из-за пожара полиция ограничила движение на улице Твайка. Перекрытым оказался участок протяженностью около 500 метров. Проезд был запрещен в обоих направлениях, а пешеходам также ограничили доступ к месту происшествия.
Ограничения привели к образованию пробок на соседних улицах. Кроме того, пришлось приостановить движение общественного транспорта. Меры безопасности сохранялись и спустя девять часов после начала тушения.
Хотя открытое пламя удалось ликвидировать, спасатели продолжали работать внутри поврежденного здания, где сохранялась опасность повторного возгорания.
Пожар локализовали в 7:29, но работы продолжались
По информации ГПСС, локализовать пожар удалось в 7:29 — примерно через два часа после поступления вызова. Однако это не означало завершения спасательной операции.
Около десяти часов утра площадь активного горения значительно сократилась, но в отдельных местах продолжали возникать новые очаги.
Пожарным предстояло проверить поврежденные помещения и конструкции, чтобы исключить возможность возобновления горения.
Здание не было заброшено
Местные жители рассказали журналистам, что раньше в пострадавшем здании находилось мебельное производство. В последние годы его деятельность значительно сократилась, однако помещения продолжали использоваться.
По словам мужчины, работающего неподалеку, внутри здания располагались отдельные производственные и складские зоны.
«У них там оборудование, они занимаются деревообработкой — мебель, наверное, делают. Что-то в этом роде», — рассказал он.
Собеседник Degpunktā предположил, что в помещениях могли храниться материалы, используемые при производстве мебели.
«Оно не пустует. Внутри все разделено на части — что-то использовали, что-то нет. У них большая площадь», — пояснил мужчина.
При этом он не смог уточнить, в какой именно части здания началось возгорание и что там находилось.
От здания остались поврежденные конструкции
Последствия пожара оказались серьезными. Значительная часть производственного здания лишилась кровли, внутренние помещения покрыты копотью и залиты водой, использовавшейся при тушении.
Окончательный размер ущерба пока неизвестен.
Государственная полиция начала уголовный процесс для выяснения обстоятельств произошедшего. Следователям предстоит установить точное место возникновения пожара и его причину.
В числе возможных версий рассматриваются технические неисправности и действия посторонних лиц, однако подтверждений какой-либо из них пока нет.
Информация о пострадавших нет.
Как сообщал BB.lv ранее, крупный пожар в Саркандаугаве обернулся серьёзными транспортными проблемами. Движение на участке улицы Твайка в Риге будет закрыто как минимум на неделю. Ограничения затронули не только автомобилистов, но и пассажиров общественного транспорта.
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