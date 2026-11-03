Верховный суд Латвии отменил решение Рижского окружного суда по уголовному делу в отношении нескольких сотрудников Рижской Восточной клинической университетской больницы, обвиняемых в получении незаконного вознаграждения от пациентов за прохождение обследований вне очереди. Дело направлено на новое рассмотрение.

Как сообщили в Верховном суде, ранее Рижский окружной суд, рассмотрев жалобы адвокатов обвиняемых и апелляционный протест прокурора, оправдал одного из медицинских работников. Остальным были назначены штрафы в размере от одной до пяти минимальных месячных зарплат с лишением права заниматься лечебной деятельностью сроком на один год.

Кроме того, один из обвиняемых, оправданный судом первой инстанции, был признан виновным и оштрафован на сумму, равную трём минимальным месячным зарплатам.

Почему Верховный суд отменил решение

Верховный суд установил, что при рассмотрении дела были допущены ошибки в определении правового статуса обвиняемых.

Рижский окружной суд ошибочно признал медицинских работников сотрудниками государственного учреждения, не являющимися государственными должностными лицами.

Однако Рижская Восточная клиническая университетская больница, хотя и принадлежит государству, юридически является коммерческим обществом — субъектом частного права, а не государственным учреждением.

Верховный суд уточнил ранее сформулированную судебную практику и разъяснил, что сотрудники такой больницы могут участвовать в выполнении публичных функций и, следовательно, соответствовать признакам лиц, уполномоченных государственным учреждением.

При этом окружной суд не выяснил важнейшее обстоятельство: использовали ли обвиняемые при совершении предполагаемых нарушений полномочия, предоставленные им для выполнения публичных задач. Именно от этого зависит юридическая квалификация преступления.

Кроме того, суд не рассмотрел по существу доводы апелляционных жалоб о том, что действия, вменяемые трём обвиняемым, не были доказаны.

Верховный суд также указал на недостатки при оценке обвинения в бездействии государственного должностного лица.

Суд не установил должным образом, соответствовал ли обвиняемый статусу государственного должностного лица в понимании Уголовного закона. Этот статус определяется конкретными должностными обязанностями и полномочиями и не полностью совпадает с критериями закона о предотвращении конфликта интересов.

Не было также обосновано, когда обвиняемый узнал о нарушениях порядка регистрации пациентов, какие меры мог предпринять для прекращения незаконной практики и существует ли причинно-следственная связь между его бездействием и материальным ущербом больницы.

Кто проходит по делу

Обвиняемыми по делу являются Юрис Калванс, Весма Матрозе, Илзе Лайла Лаудере, Карина Моисеева, Инета Немиро, Валдис Гиргенсонс и Мара Эпермане. Большинство из них — радиологи.

В 2024 году Рижский городской суд назначил Калвансу и Матрозе условное лишение свободы на восемь месяцев с запретом руководить лечебным учреждением в течение восьми месяцев.

Немиро получила шесть месяцев условного лишения свободы и шестимесячный запрет на руководство лечебным учреждением.

Моисеевой и Лаудере назначили условное лишение свободы на четыре месяца и 15 дней с запретом руководить лечебным учреждением в течение шести месяцев.

Эпермане была оправдана.

Кроме того, суд постановил солидарно взыскать с Матрозе, Калванса, Моисеевой, Немиро и Лаудере в пользу больницы компенсацию материального ущерба в размере 12 409 евро.

За деньги пациентов пропускали без очереди

Согласно постановлению о передаче уголовного дела в суд, предполагаемые нарушения происходили с октября 2013 года по апрель 2015 года.

По версии обвинения, несколько медицинских работников, действуя группой по предварительному сговору и используя свои полномочия, систематически требовали и принимали материальные ценности за организацию магнитно-резонансных исследований (МРТ) в обход установленной очереди.

Большинство обследований проводилось за пределами официального рабочего времени.

Как утверждает обвинение, таким образом МРТ прошёл 121 пациент, а причинённый больнице материальный ущерб составил не менее 12 396 евро.

Теперь дело предстоит рассмотреть заново с учётом указаний Верховного суда. Суд должен будет повторно оценить доказательства, установить правовой статус обвиняемых и определить, как следует квалифицировать предполагаемые нарушения.